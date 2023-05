Deutsche Meisterschaft Quad 2023

Die DM ist in vollem Gange. Veranstalter und Organisatoren freuen sich über volle Starterlisten. Der Quad-Sport steht in der laufenden Saison hoch im Kurs der Szene.

Bereits der 2te Lauf im hessischen Aufenau hatte alle Rekorde geknackt. Nach Nach Öffnung des Nennportales war nach nur etwa vier Stunden die Starterliste mit 30 Fahrern voll. Nach Absprache mit dem DMSB wurde zum Saisonstart in Hänchen bereits der Zeitplan angepasst und es dürfen aktuell 60 Fahrer und Fahererinnen zugelassen werden, die sich in zwei Gruppen für die Hauptrennen qualifizieren können. Für alle nicht qualifizierten gibt es die Möglichkeit eines NQ Laufes von 15 Minuten pus zwei Runden. Die ersten 30 Fahrer qualifizieren sich für die beiden Wertungsläufe.

Wegen des Regens Tage zuvor und in der Nacht von Samstag zu Sonntag, hatten sich einige Fahrer wohl doch gegen einen Start entschieden. Somit standen „nur“ 44 Fahrer aus acht Nationen am Sonntag im Vorstart. Das Wetter hielt und es gab optimale Streckenbedingungen. Die Pole Position sicherte sich der Franzose Jeremie Warnia vor seinem Teamkollegen und amtierenden Deutschen Meister 2022 Manfred Zienecker.

Den ersten Wertungslauf mit 25 Minuten plus zwei Runden gewann Manfred Zienecker mit 27 Sekunden Vorsprung auf den Niederländer Joe Maessen. 3. wurde Ricardo Phoelich, ebenfalls aus den Niederlanden. Paul Meier landete auf Rang 4 und der Franzose Jeremie Warnia wurde 5ter. Der Vizemeister Miro Cappuccio fiel leider aufgrund eines Crashes im ersten Lauf aus und landetete so nur auf Platz 25.

Im zweiten Wertungslauf kämpfte er sich durch ein paar gute Zweikämpfen vor bis auf Rang 3. Manfred Zienecker konnte sich auch hier wieder die Führung sichern und holte sich auch den zweiten Laufsieg. Damit holte er sich in der Meisterschaftswertung 50 Punkte. Hinter ihm platzierte sich wiederum Joe Maessen, hinter dem Dritten – Miro Capuccio – platzierte sich Jan Vleymans aus Belgien und der Pole Roman Gwiazda.

Aktuell führt Manfred Zienecker die Meisterschaft mit 75 Punkten vor Miro Cappuccio mit 67 Punkten an.

Inzwischen hat der Wertungslauf in Wrietzen stattgefunden und es geht am 21. Mai in Schopfheim weiter. Den aktuellen Stand der Meisterschaft erfahrt Ihr auf https://www.mx-nationals.de/ oder Ihr besucht die Seite von Milena Krafthöfer, die stets von vor Ort berichtet: QuadMXlive

Text & Fotos: Milena Krafthöfer/QuadMXlive