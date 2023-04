Der Geschäftsführer Raul Siebenbürger hat das gemacht, wovon viele träumen. Er hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Vom Schrauben am Moped zum eigenen Autohaus mit sieben Mitarbeitern.

Und nachdem er von verschiedenen Importeuren, auf die damals noch fast unbekannten ATVs und Quads aufmerksam gemacht wurde, entschied er sich, nicht nur Autos anzubieten und zu reparieren, sondern auch Quads. Wie sich jetzt sagen lässt, mit Erfolg. Mit einer Eintragung bei der Handwerkskammer Dresden und einer Mitgliedschaft in der Kfz-Innung Oberlausitz ist das Autohaus Siebenbürger ein zuverlässiger Händler mit Werkstatt.

Die Erfolgsgeschichte des Autohaus Siebenbürger begann 1998 in Steindörfel bei Hochkirch. Mit kleiner Werkstatt und Verkauf legte Raul Siebenbürger gemeinsam mit seiner Frau, Denise Siebenbürger, und seinem jüngeren Bruder, Sten Siebenbürger, die Anfänge einer vielversprechenden Zukunft.

Der Standortwechsel 2003 von Steindörfel nach Niedergurig eröffnete viele neue Möglichkeiten und brachte auch einiges an Arbeit mit sich. Aufgrund der positiven geschäftlichen Entwicklung und da der Kundenstamm schnell zu wachsen begann, wurde auch das Grundstück mehrfach erweitert und restauriert.

Die Entwicklung des Autohaus Siebenbürger ging so weit, dass sie nun einer der größten Quadhändler in Ostsachsen sind. Erweiterungen und Modernisierung der Ausstellungsfläche sorgten für viel positives Feedback und bieten den Kunden eine große Vielfalt, um das für sie passende Fahrzeug zu finden. Von den bekannten Quadmarken CFMoto, Access, Segway und GOES über Zweiräder von Brixton, Malaguti und Motron bis hin zu geprüften Gebrauchtwagen, bietet das Autohaus ein weites Spektrum an Fahrzeugen an. Auch Werkstattdienstleistungen für alle diese Fahrzeuge wie Reparaturen, Inspektionen, Achsvermessungen, TÜV durch verschiedene Prüforganisationen, Reifenwechsel, Einlagerung und vieles mehr nimmt sich das Autohaus gerne an.

Das Team

Aus einem kleinen Team von 3 Leuten wurde ein Team von 8, bestehend aus 4 Kfz-Mechatronikern, 2 Servicekräften, einer dualen Studentin und der Geschäftsleitung Raul Siebenbürger.

Wir lieben, was wir tun

Seit 25 Jahren steht das Autohaus Siebenbürger für Vielfältigkeit, gute Beratung, Qualität und Enthusiasmus für jedes Anliegen.

Autohaus Siebenbürger

Jeschützer Straße 2

02694 Malschwitz OT Niedergurig

Telefon: 03591276590

Whatsapp: 016097982526

Web: www.autohaus-siebenbuerger.de

E-Mail: fahrzeugagentur_siebenbuerger@web.de

Öffnungszeiten:

Montag – Freitag 9.00 – 18.00 Uhr