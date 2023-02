Bereit für die nächste Mission

Polaris hat für 2023 eine Military Tan Edition seines erfolgreichen Sportsman 570 ATVs angekündigt.

Die Amerikaner nehmen damit Bezug auf ihre taktischen Militärfahrzeuge, die den Begriff „ultraleichte Mobilität“ im militärischen Umfeld weltweit neu definieren. Auch die Spezialkräfte der Bundeswehr setzen Polaris-Fahrzeuge ein.

Die von diesen Militär-ATVs inspirierte Sportsman 570 EPS Military Tan Edition verfügt über die gleiche klassische und doch dezente Military Tan Lackierung und ist in dieser Farbgebungin Europaerhältlich. Gemeinsam mit Federn in der Akzentfarbe Titanium Metallic und mattschwarzen 14-Zoll-Aluminiumrädern mit 26-Zoll-Reifen von CST präsentiert sich die Sportsman 570 EPS Military Tan Edition damit in einem agilen, gewagten und unverwechselbaren Design.

Ab diesem Frühjahr im Handel erhältlich verfügt die Military Tan Edition über eine Vorderachse mit MacPherson-Federbein-Aufhängung und einem Federweg von 24,1 cm sowie über eine Hinterachse mit Dual-A-Arm-Einzelradaufhängung und einem Federweg von 20,8 cm. Die Bodenfreiheit ist mit 34 cm ausreichend dimensioniert. Die Military Tan Edition ist zudem serienmäßig mit einer 1.134 kg-Winde mit geschnittenen Stahlzahnrädern, versiegeltem Antrieb und hochwertigem synthetischem Seil für überragende Flexibilität und Stärke ausgestattet. Eine Anhängelast von 680 kg und eine maximale Zuladung von 41 kg auf dem vorderen und 82 kg auf dem hinteren Gepäckträger erlauben dem Fahrer zudem, alles mitzunehmen, was er für seine Fahrt benötigt.

Gut ausgestattet: Starke Seilwinde mit Kunststoffseil. Üppige Gepäckträger für viel Last. Der Sportsman in gewohnter Manier aber in frischem Look.

Darüber hinaus gehören elektrische Servolenkung (EPS) und elektronisches Bremssystem (EBS) zur Serienausstattung der Sportsman 570 EPS Military Tan Edition. Das EBS wurde dabei so entwickelt, dass die Sportsman 570 Plattform unabhängig von der Art des Geländes ein nochmals kontrollierteres Fahrerlebnis ermöglicht. Eine neue Kupplung erlaubt sanftes Schalten bei niedrigen Geschwindigkeiten. Und nicht zuletzt besitzt der Sportsman 570 den schnellsten zuschaltbaren Allradantrieb im Markt – für zusätzliche Traktion, wo immer sie gebraucht wird.

Text & Fotos: Polaris