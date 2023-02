25 Jahre strapazierfähig!

Der Grizzly 700 25th Anniversary knüpft an das legendäre Erbe des ursprünglichen Kraftprotzes von 1998 an – des Grizzly 600. Fans dieses Klassikers werden das ATV mit neu gestaltetem Dekor lieben.

Mit der Vorstellung der neuen 25th Anniversary Edition des Grizzly, die das reiche Erbe dieses legendären Fahrzeugs würdigt, schafft Yamaha ein Highlight. Denn, zweieinhalb Jahrzehnte später, wird diese 25th Anniversary Edition die Grizzly-Fans mit Sicherheit erneut begeistern. Das neue ATV bietet eine außergewöhnliche Verarbeitungsqualität und ein Adventure-Zubehörpaket, das Unvergleichliches für die Erkundung extremer Gelände und der Wildnis bietet. Es ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprüngliche Naturgewalt -den klassischen Grizzly 600.

Bärige Ausstattung

Die Graphics des 25th Anniversary Modells zeigen klassische Sechsecke in Yamaha Blue, die für natürliche Stärke und Robustheit stehen. Dazu kommen ein hochwertiger, zweifarbiger Sitzbankbezug, farblich abgestimmte (gefräste) Räder und Federbeine sowie ein 3-farbiges Farbschema, das dieses Modell besonders hervorhebt. Und mit den exklusiven 25th Anniversary Graphics erhalten die stolzen Besitzer eine besondere Aufwertung.

Dieses Modell wird mit einem kompletten Paket an Schutzzubehör geliefert, das den Look des Grizzly zudem noch aggressiver macht. Ein Heavy-Duty-Schutzbügel und eine Motorschutzplatte bieten diesem Grizzly zusätzlichen Schutz bei extremen Herausforderungen. Auch an den Fahrer ist gedacht: Die Handprotektoren schützen vor Ästen oder Felsen und die Kotflügelverbreiterungen halten Schlamm, Wasser und andere Gegenstände von dir fern.

Der Grizzly 700 25th Anniversary hat eine der höchsten Serienspezifikationen seiner Kategorie. Dazu zählt auch die vorn montierteWARN VRX 25-Winde, mit einer Zuladung von insgesamt 140 Kilogramm und Zugkraft von bis zu 600 Kilogramm. Weiterhin zeichnet sich das 25th Anniversary Modell noch durch exklusive Merkmale aus, wie zum Beispiel die farblich abgestimmte zweifarbige Sitzbank.

