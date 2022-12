Den Überblick behalten

Der neue Koso RS-2 ist ein Multifunktionsmessgerät, welches sich an diejenigen Fahrer richtet, die ihre Performance im Blick halten und Daten protokollieren wollen. Der RS-2 erlaubt es nämlich die Zielgeschwindigkeit, Zielentfernung, Höchstgeschwindigkeit und maximale Drehzahl zu speichern. Am oberen Rand dieses Messgeräts helfen rote LEDs, den richtigen Schaltpunkt abzupassen.

Dazu bietet das Gerät natürlich auch die alltäglichen Funktionen wie Tachometer, Drehzahlmesser, Gesamtkilometerzähler, Tageskilometerzähler, Ganganzeige und Uhrzeit. Zusätzlich kann für das Display des RS-2 individuell eine von neun verschiedenen Hintergrundfarben gewählt werden, sowohl in der positiven als auch in der negativen Anzeige. Dabei passt sich die Hintergrundhelligkeit in der Nacht automatisch an die äußeren Lichtverhältnisse an. Im Lieferumfang enthalten sind der Sensor und die Halterung zur Montage und Installation des RS-2.

Mehr unter www.kosoeurope.com