HAIX Hero Days am Münchner Flughafen

Höhenflug mal anders: Am vergangenen Wochenende schwebten die Besucherinnen und Besucher der HAIX® Hero Days über dem MAC Forum am Münchner Flughafen.

Actiongeladenes Event mit vielen Attraktionen

Zahlreiche Fluggäste, die am vergangenen Wochenende auf ihren Flug warteten, staunten nicht schlecht, als sie das MAC Forum am Münchner Flughafen passierten. Die große Halle zwischen Terminal 1 und 2 verwandelte sich von Freitag bis Sonntag zu einer großen Erlebniswelt von HAIX®. Der Spezialist für Funktionsschuhe und -bekleidung stellte im Rahmen der „HAIX Hero Days“ seine Markenwerte hervor. Actiongeladene Stuntshows des Stuntteams Germany begeisterten die Besucherinnen und Besucher mehrmals am Tag. Actionlegende Matthias Schendel (u.a. bekannt aus Hollywood-Filmen wie Inglourious Basterds als Brad Pitt Stunt-Double) moderierte die Shows und unterhielt die Zuschauenden am laufenden Band. Zwischen den Shows nutzen zahlreiche Interessierte die einmalige Gelegenheit, selbst einen Stunt – unter der Führung der Profis – durchzuführen. Abenteuerlustige konnten außerdem den Hochseilgarten „Kristallturm“ erklimmen, der extra für das Event erschaffen wurde. Der Großteil der Kletterbegeisterten nahm das Angebot von HAIX® wahr, den Turm in passenden Testschuhen von HAIX® – den BLACK EAGLE Adventure 2.2 – zu beklettern. Für alle, die das Event verpasst haben, müssen sich nicht grämen. Aufgrund der großartigen Resonanz wird der Hochseilgarten im MAC Forum noch bis zum 25.09.2022 verlängert.

Weitere Attraktionen wie die HAIX-Oldtimer, Foto-Challenges und attraktive Aktionen am HAIX-Verkaufsstand lockten ebenfalls zahlreiche HAIX-Fans zum Event. Der Verkaufsschlager: Der neue luftig leichte CONNEXIS® Air für mehr Energie.