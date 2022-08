Rekordverdächtig!!

2008 meldete sich Leser Sascha Heick zum ersten Mal in der Redaktion. Zwei SYM Quadlander 250 nennen er und seine Frau ihr Eigen. Damals hatten die Quads schon 10.000 Kilometer auf der Uhr.

Eine ordentliche Laufleistung und einen Artikel zur Wartung, lieferte Sascha gleich mit. Knapp zwei Jahre später meldete er sich zurück, um uns mitzuteilen, dass die beiden Tachos inzwischen 20.000 bzw. 26.000 Kilometer anzeigen. In seinem weiteren Heftbeitrag erklärte Sascha Euch und uns ausführlich die entsprechenden Maßnahmen zur Lebenserhaltung seiner Fahrzeuge. Jedenfalls macht er dabei vieles richtig, denn 2015 erfuhren wir vom Kilometerstand 40.000 und 67.500! Für zwei hubraumkleine Quads aus Taiwan eine gute Leistung. Dichtete man den Produkten doch anfänglich noch technische Mängel an.

Diese sind spätestens jetzt erneut widerlegt. Sascha gab Anfang Mai den neuesten Stand per Mail durch: 90.000 Kilometer! Natürlich sind wir daran interessiert, zu erfahren, wie er das geschafft hat. Denn Sascha‘s Wartungstipps sind ganz sicher auch für die Fahrer/-innen anderer Marken und Hubräume wertvoll und animieren zur Nachahmung. Allerdings dauert es noch etwas, bis das Manuskript eintreffen wird. Denn Sascha ist mit seiner Frau auf Tour, fleißig unterwegs in Richtung 100-tausender-Marke. Nur so viel vorab: Die Hauptuntersuchung beim TÜV ging problemlos und ohne Mängel über die Bühne. Wir sind gespannt.