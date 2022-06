DECKED Schubladensysteme

Viel Laderaum, aber ohne jegliche Organisationsmöglichkeit, das ist das Grundproblem vieler Pickup & Transporter Fahrer.

Egal ob bei der Jagd, im Handwerk, in der Freizeit oder beim Einkauf – die Fahrzeuge bieten viel Platz, aber nur bedingt sichere Staumöglichkeiten für kleinere Werkzeuge, Produkte oder ähnliches. Vieles fliegt lose umher oder wird in Kisten behelfsmäßig verstaut. DECKED ist einzigartig. Während andere Hersteller von Schubladen oft komplizierte Systeme aus Blech oder Holz anbieten besteht die Oberfläche von DECKED aus 100% recycelten hochfesten HDPE Kunststoff.

Die Konstruktion ist so robust, dass die Amerikaner eine „On-Top“ Nutzlast von 900 Kilogramm freigeben. Die Oberfläche ist äußerst leicht zu reinigen, was gerade für Jäger und Outdoorbegeisterte ein wichtiges Argument ist. Die Schubladen selbst können übrigens mit 90 Kilogramm je Schubfach beladen werden. Das System ist wetterfest. Werkzeuge können etwa ohne ein zusätzliches Hardtop oder eine Abdeckung im Schubladensystem transportiert werden. Zudem ist es UV stabil und kann, falls es einmal erforderlich ist, in ca. 25 Minuten demontiert werden. Jedes DECKED ist Fahrzeugspezifisch konstruiert.

Preise ab ca. 1699,- Euro

Vertrieb über www.taubenreuther.de