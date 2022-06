Action wie noch nie: Camp Polaris & Friends

Torgau an der Elbe wird einmal mehr zur Pilgerstätte für Offroad-Enthusiasten aus nah und fern: Am ersten Juli-Wochenende 2022 steigt im Offroad-Park des ehemaligen Militärgeländes „Am Österreicher“ die bereits achte Auflage des in seiner Art einzigartigen Camp Polaris & Friends.

Das größte markenoffene Offroad-Festival Deutschlands genießt längst Kultstatus und präsentiert sich vom 1. bis zum 3. Juli nochmals abwechslungs- und actionreicher – und dank des früheren Termins im Hochsommer zudem mit so etwas wie einer Schönwetter-Garantie. Offroad-Fans können sich mit ihren eigenen Fahrzeugen auf dem anspruchsvollen Gelände austoben und mit Familie und Freunden ein besonders facettenreiches und unterhaltsames Rahmenprogramm genießen. Dabei steht auch die aktuelle Polaris-Modellpalette zum Kennenlernen und für Testfahrten bereit.

Das 30 Hektar große Gelände des Offroad-Parks in Elsnig hat sich in den vergangenen Jahren als die perfekte Bühne für das Camp Polaris & Friends erwiesen. Mit seinem acht Kilometer langen Offroad-Rundkurs, einer breiten SxS-Strecke, vielen kleinen individuellen Trails, den großen und kleinen Anstiegen sowie diversen Hindernissen bietet das Areal zahlreiche Herausforderungen in den unterschiedlichsten Schwierigkeitsgraden. Die abwechslungsreichen Untergründe – Waldwege, Sand, Felsen und Schlamm – steigern den Unterhaltungsfaktor zusätzlich. Die optimalen Bedingungen weiß Polaris auch in diesem Jahr wieder für vielfältige Aktionen zu nutzen, bei denen die Freunde der Marke ihr Fahrkönnen unter Beweis stellen können und garantiert viel Spaß haben werden.

Spannende Offroad-Challenges für jeden Geschmack

Bei der Trail Challenge geht es darum, einen knifflig gesteckten Kurs möglichst fehlerfrei zu absolvieren – auf Geschwindigkeit kommt es dabei nicht an. Anders als bei der SxS Challenge. Hier heißt es schlicht und ergreifend: Full Throttle! Denn zu bestimmten Zeiten dürfen SxS-Fahrzeuge und Buggys auf der sehr breiten Autocross-Strecke zeigen, was in puncto Tempo in ihnen steckt. Die ATV- und Quad-Fraktion legt derweil aus Sicherheitsgründen eine kurze Pause ein oder nutzt die Gelegenheit, um sich auf den eigens für ATVs und Quads maßgeschneiderten Kurs der Parcours Challenge vorzubereiten. Auch er verlangt mit seinen Hindernissen einiges an Köpfchen und Fahrzeugbeherrschung ab.

Mud Challenge und Rock-Konzert sorgen für Stimmung

Eines der Highlights stellt auch in diesem Jahr wieder die kultige Mud Challenge dar. Während sich die Teilnehmer beim Durchqueren der beiden eigens vorbereiteten Schlammlöcher mal wieder richtig „einsauen“ dürfen, spekulieren die feixenden Zuschauer auf das Steckenbleiben möglichst vieler Kandidaten – was die Stimmung auf den Rängen garantiert zum Kochen bringt. Gut, dass der frei zugängliche Waschplatz allen Teilnehmern des Treffens zwischendurch die Gelegenheit bietet, ihre Fahrzeuge wieder gründlich zu reinigen …

Apropos Stimmung zum Kochen bringen: Als neuer Programmpunkt findet am Samstagabend ein Konzert auf dem Veranstaltungsgelände statt. Die Leipziger Party-Rockband „Green Sapphire“ wird mit ihrem Repertoire aus angesagten Partykrachern, aktuellen Charthits und legendären Rock-Klassikern dem Publikum mächtig einheizen.

Online-Anmeldung zum Event unter polaris-friends.com

Wochenendtickets lassen sich für 40 Euro pro Person unter www.campolaris.com buchen. Teilnehmer, die ihr eigenes Fahrzeug mitbringen wollen, können dieses dort ebenfalls online registrieren. Ein ATV/Quad-Ticket kostet 35 Euro für das gesamte Wochenende, UTV/SxS sind für je 60 Euro dabei.

Im Rahmen des Camp Polaris & Friends dürfen die Teilnehmer alle ausgewiesenen Offroad-Strecken nutzen. Auf der Kinder-Quad-Piste erlebt auch der Nachwuchs puren Fahrspaß im Gelände. Zum teilweise überdachten Fahrerlager gehören auch ein Imbiss und ein Shop. Eine umfangreiche medizinische Versorgung ist sichergestellt. Teilnehmer können auf dem Gelände am gesamten Wochenende kostenfrei campen. Dies schließt auch die Duschgelegenheiten und Sanitäreinrichtungen ein.

Text und Fotos: Polaris