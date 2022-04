Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause konnte Scholly´s Motorrad GmbH, mit Sitz in Kirchlinteln, am 2. & 3. April endlich wieder live und vor Ort in die Saison 2022 starten.

In den zwei Jahren davor fand der Saisonstart überwiegend online statt. Trotz kühler Temperaturen und gelegentlicher Regenschauer waren alle hochmotiviert und freuten sich auf den Saisonstart 2022. Neben den ersten ausgestellten 2022er Yamaha- Modellen, standen auch einige 2022er Yamaha-Demo Fahrzeuge bereit. Die Flotte konnte kostenlos Probe gefahren werden, es genügte ein aktueller Führerschein und Sicherheitsbekleidung und schon konnte ausgiebig getestet

werden.#

Für das leiblicheWohl sorgten, in Zusammenarbeit mit dem Team Scholly´s, die Beeke-Löwen aus Scheeßel. Die Beeke-Löwen sind ein Aktionspartner (Unterstützerkreis) vom „Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz“ in Syke und wurden dort extra für das Ehrenamt der „Öffentlichkeitsarbeit“ geschult. Im „Beeke-Löwen“ Café beim Scholly´s Saisonstart 2022 wurde leckerer Kuchen, frischer Kaffee und die leckere Domweihbratwurst der Fleischerei Kaufhold angeboten. Die Beeke-Löwen und Unterstützer hatten fleißig gebacken, so dass sich das Kuchenbuffet echt sehen lassen konnte. Team Scholly´s sponserte den Beeke-Löwen die Getränke und die Domweihbratwurst und stellte das nötige Equipment zur Verfügung.

Dank der großartigen Arbeit der Beeke-Löwen und dem großzugigen Sponsoring der Scholly´s Motorrad GmbH aus Kirchlinteln konnten Spenden in Höhe von 600,- Euro gesammelt werden. „Wir freuen uns das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz mit dieser Spende unterstützen zu können und danken den Beeke-Löwen für die großartige Bewirtung an unserem Saisonstart und natürlich den Besuchern, welche trotz der kühlen Temperaturen so zahlreich erschienen sind.“ berichtet Lüder Eckhoff, Geschäftsführer der Scholly´s Motorrad GmbH.

Um das Programm zum Saisonstart 2022 abzurunden, stellte Yamaha die aktuellen Modelle zusätzlich in einem exklusiven Webspecial vor und organsierte ein großes online Gewinnspiel. Dort gab es die Chance auf coole Preise, wie ein einzigartiges Fahrerlebnis oder wertvolle Gutscheine für dem Yamaha Online-Shop.