Die Flutkatastrophe

Das Thema wird uns alle sicher noch über viele Monate beschäftigen, auch wenn wir nicht selbst betroffen sind. Unglaublich ist dabei die Welle der Hilfsbereitschaft aus der gesamten Bevölkerung. Auch wir von der Quadwelt wollen deshalb aktiv werden.

Egal für welche Art der Unterstützung sich jeder einzelne Hilfsbereite entscheidet, es kann nie schlecht sein. Manpower ist natürlich in der jetzigen Phase ganz besonders wichtig. Daneben wird aber in absehbarer Zeit auch die Organisation und Verteilung von Hilfsmaterial für den Wiederaufbau immer wichtiger. Wir von der Quadwelt haben uns ebenfalls Gedanken gemacht, wie und wo wir helfen können. Dabei haben wir uns schließlich für die direkte Unterstützung eines sehr wichtigen Berufszweiges in der Ahrregion – den Winzern entschieden.

Wir haben uns also mit dem gerade gegründeten Hilfsnetzwerk „Winzer helfen Winzern“ in Verbindung gesetzt und dort unser Dauertest-ATV CFMoto CForce 520 zur Unterstützung bei den Aufräumarbeiten, aber auch für die Zeit danach angeboten. Dies wurde im Netzwerk sofort freudig aufgenommen. Das Weinhaus Scheidgen aus Hammerstein am Rhein hat sich zur Übernahme bereit erklärt und wird den weiteren Einsatz des ATV je nach Bedarf im Einsatzgebiet koordinieren.

Damit wird das Testprozedere der 520er zwar unterbrochen, aber eventuell bekommen wir von Zeit zu Zeit auch mal ein paar Infos zum Einsatz des Fahrzeugs. Somit können wir ja auch ein paar Aussagen zur Standfestigkeit und Qualität machen. Jedenfalls erschien uns der Einsatz im Katastrophengebiet zunächst wichtiger.

Wir können an dieser Stelle nur noch mal alle aufrufen, sich ebenfalls in irgend einer Form an den Hilfsaktionen zu beteiligen. Selbstverständlich könnt Ihr auch finanziell helfen, hier finden sich zahlreiche Angebote, die wir aber nicht direkt bewerben möchten. Hilfe wird übrigens nicht nur im Ahrtal benötigt, in anderen Gegenden im Westen ist ebenfalls dringend Hilfe vonnöten. Hierzu finden sich auf Facebook mittlerweile unzählige Informationen. Und wer da nicht durchblickt – eine Spende an das Rote Kreuz kann nicht verkehrt sein.