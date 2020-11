Black Friday bei QJC

Am 27. November ist es wieder soweit. Mit speziellen Aktionen und Sonderangeboten feiert QJC 24 Stunden lang den Auftakt des Weihnachtsfests.

Bei unseren Black Friday Deals findest auch du das passende Angebot für dich und dein Fahrzeug sowie passende Geschenke für Familie und Freunde.

An diesem Tag bieten wir dir attraktive Angebote auf Zubehörartikel in unserem Showroom:

– bis zu 50% auf Zubehör für Can-Am Spyder

– 40% auf Fahrerbekleidung & -accessoires

– 30% auf Zubehör für ATV- und SSV-Modelle

– 20% auf Zubehör für den Can-Am Ryker

– 10% auf Helme

Es ist Zeit zu shoppen. Sichere dir deinen Black Friday Deal und spare bis zu 50%!

Bis dahin und bitte bleib gesund!

Dein QJC-Team

Hier ein kleiner Vorgeschmack der verfügbaren Angebote, die dich am Black Friday erwarten:

30% auf die Can-Am-Rückfahrkamera des SSV-Zubehörs

50% auf das Garmin-Navigationssystem des Spyder-Zubehörs

Nachweihnachtliche Stammtische mit

Glühwein- und Benzin-Gesprächen

Wir laden alle Kunden, Side-by-Side-, Quad-, Spyder- und Rykerfahrer am Montag den 28. Dezember und am Dienstag den 29. Dezember von 10 bis 14 Uhr zum alljährlichen QJC-Stammtisch in unserem Shop in Brühl mit Glühwein- und Benzin-Gesprächen ein. Wir freuen uns auf euren Besuch!

Winteröffnungszeiten 2020/2021

Bitte beachtet unsere Winteröffnungszeiten, die ab dem 01.12.2020 bis zum 28.02.2021 gelten. In dieser Zeit sind wir von Montag bis Freitag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr für euch da. Samstags erreicht ihr uns weiterhin wie gewohnt von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr.

Betriebsferien 2020/2021

Auch wir gönnen uns mal eine kurze Auszeit. Vom 23.12.2020 bis einschließlich zum 09.01.2021 sind wir im Betriebsurlaub. Der normale Geschäftsbetrieb findet zu den angekündigten Winteröffnungszeiten ab dem 11.01.2021 wieder statt.