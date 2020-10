Can-Am stellt 2021er-Dreiräder vor

Der kanadische Hersteller hat stellt sein aktualisiertes Trike-Angebot für das Jahr 2021 vor und setzt in puncto Kommunikation und Kundenansprache auf neue Zielgruppen für das offene Fahren. Darunter besonders eine jüngere Generation von Fahrern.

BRP und seine MarkeCan-Am On-Road sind weltweit führend auf dem Markt der dreirädrigen Fahrzeuge. Nicht zuletzt liegt der Erfolg in derInnovation begründet, Mobilität neu zu denken, zum Beispiel mit dem Can-Am Ryker. Dabei konzentriert sich das Unternehmen auf den Bau innovativer Fahrzeuge, die verschiedenen Fahrertypen und Lebensstilen gerecht werden.

Das Can-Am On-Road Fahrzeugangebot umfasst zwei Kernmodelle – den Ryker und den Spyder. Der Can-Am Ryker ist auf Personalisierung und Zugänglichkeit ausgelegt, und das sowohl in Bezug auf die Kosten als auch hinsichtlich der Benutzerfreundlichkeit. Er ist für abenteuerliebende Menschen bestimmt, die auf kürzere, eher städtische Touren aus sind. Der Can-Am Spyder hingegen ist für Fahrer bestimmt, die nach längeren Abenteuern suchen und oft Tausende von Kilometern proJahr fahren. Der Can-Am Spyder RT ist der Gipfel des Komforts für Langstreckenfahrten.

Und neu für das Jahr 2021 ist eine exklusive Sea-to-Sky-Version, eine Hommage an den legendären Sea-to-Sky-Highway in British Columbia. Sie bietet mehr Luxus, Komfort undZweckmäßigkeit in Form von neuen Felgen, Zierleisten und Emblemen für einen einzigartigen Premium-Look sowie durchadaptive Schaumstoffsitze, die Druckpunkte bei längeren Fahrten reduzieren. Auch das Can-Am Ryker Produktangebot wurde für 2021 einem Feintuning unterzogen, wobei der Schwerpunkt auf Zubehör undPersonalisierung liegt. Seit seiner Markteinführung im Jahr 2018 ist der Can-Am Ryker ein wichtiger Katalysator für das Wachstum der Branche von dreirädrigen Fahrzeugen.

Text: Can-Am, Ralf Wilke

Fotos: Can-Am, Frank Meyer