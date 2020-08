Vorschau Quadwelt Ausgabe 05/2020

Vorschau Magazin

Ruhe bewahren!

Unsere Zweirad fahrenden Kollegen haben eine heftige Diskussion an der Backe. Es geht um die Lautstärke von Motorrädern. Wegen ein paar Idioten, die zu laut unterwegs sind, werden alle Motorradfahrer über einen Kamm geschoren und in Mitleidenschaft gezogen. Es drohen Fahrverbote und verschärfte Regelungen. Es grenzt daher schon fast an ein Wunder, liebe Leserinnen und Leser, dass uns besorgte Bürger und die Politik diesbezüglich offenbar noch nicht auf dem Radar haben. Es gibt nämlich auch unter uns einige Menschen, die Lärm mit mehr Leistung oder Spaß verwechseln. Das Abrollgeräusch unserer Stollenreifen können wir kaum beeinflussen, wohl aber den Sound unserer Auspuffanlagen und unseren Gasdaumen. Unsere vergleichsweise überschaubare Szene hat schon genug Theater mit Homologationen, Zulassungen und Unfallstatistiken. Es braucht ganz sicher keine Lärmdiskussion obendrauf. Das wir anders können, zeigten die wenigen Veranstaltungen, die trotz Corona bisher stattfinden konnten. Wie zum Beispiel jene im HOOPE-PARK, einem Offroad-Parcours, der eigentlich für unsereins gesperrt ist. Dort ließ sich beobachten, wie ATV-, UTV- und Quadfahrer harmonieren und gemeinsam Spaß haben. Ein paar einfache Regeln, etwas Rücksicht und Verständnis – und schon lief das. Ganz ruhig! Die benachbarte Bürgerinitiative hatte jedenfalls nix zu meckern.

Geht doch, meint

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Die letzten ihrer Art?

Echte Sport-Fahrer haben es derzeit nicht leicht. Etliche Hersteller beliebter Quads haben sich vom MX- und Enduromarkt komplett zurückgezogen. Nicht so Yamaha und E.-ATV. Beide Marken liefern nach wie vor serienmäßig hoch potente Wettbewerbsmaschinen.

Flaggschiffe auf Kurs

Zwei 700er ATVs wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Oder haben Yamaha’s Grizzly und das MXU von KYMCO doch mehr gemeinsam, als ihr Design und der Einsatzzweck zunächst vermuten lassen? Sie stellen jedenfalls jeweils das Top-Modell ihrer Marke dar. Allein darum sind die Beiden vergleichbar.

Arbeitstier zum kleinen Preis

QUADIX bringt Linhai zurück nach Deutschland. Ein UTV ist unter den ersten Fahrzeugen die zum Start erhältlich sind. Wir werfen einen Blick auf den T-Boss 550.

Ein neuer Dauerbrenner

Yamaha kümmert sich um den Nachwuchs. Mit einem begeisterungsfähigen, völlig unkomplizierten Fahrzeug macht der Einstieg den Eltern mindestens ebenso viel Spaß, wie den angehenden Rennfahrerinnen und Rennfahrern.

Russischer Roadster

Quadix bringt ein neues Touren-ATV: Die Guepard 800 Touring Red. Wir waren damit unterwegs und zeigen, was Euch erwartet.

Arbeitsbereitschaft hergestellt!

CORVUS aus Spanien stellt uns ein neues Gebrauchsfahrzeug zur Seite. Ein starker Dieselmotor, pfiffige Detaillösungen und solide Qualität sollen den neuen UTVs „Made in Europe“ zum Durchbruch verhelfen. Also los – an die Arbeit!

Solarpower

Wer mit dem Quad oder dem ATV auf Treffen und Veranstaltungen unterwegs ist, will auf einen gewissen Komfort nicht verzichten. Stromversorgung ist dabei ein wichtiger Aspekt, etwa um Kühlung für verderbliche Lebensmittel zu gewährleisten. Solarpanele helfen, den notwendigen Strom zu produzieren. Wir probieren drei verschiedene Modelle aus.

Anfänger machen Urlaub – Profis Campen!

Viel Spaß! Und den zu haben, hat natürlich auch etwas mit Freiheit zu tun, die man derzeit wohl nirgends besser als beim Camping genießen kann. Deshalb sind wir mit Sack und Pack, UTV und ATV losgezogen und haben für Euch ein paar tolle Campingprodukte ausprobiert.

Dalamtiens Juwelen

Als Ferienziel wird Kroatien immer beliebter, insbesondere wegen seiner erstaunlichen Menschen und Landschaften. Das Land birgt dabei noch Reiseziele, die vom Massentourismus bisher verschont geblieben sind. Damit für unsereins ein lohnendes Ziel. Geografische und fahrerische Juwelen laden ein. Willkommen in Dalmatien.

Familientage der Quadfreunde Wieslauf

Ende Juli feierten die Quadfreunde Wieslauf ihr diesjähriges Sommerfest. Die Familie Knauss (Dieter, Anita und Serina) stellten dafür den Platz auf ihrem privaten Grundstück zur Verfügung. Am Samstagmorgen wurden die Helfer erst mal zu einem ausgiebigen Frühstück eingeladen. Bis dahin war schon so einiges vorbereitet für den Familientag und alle waren überrascht, was sie da zu sehen bekamen.

Anti-Virus-Programm

Rainer Böhnke und sein Team ließen sich nicht schocken. Nicht vom Corona-Virus, nicht von den damit verbundenen Auflagen und auch nicht von der limitierten Teilnehmerzahl. So stellte man bereits im Juni ein Treffen auf die Beine – bzw. Räder – und rief die Szene nach Hoope nahe Bremen.

Weitere Themen:

Twin Air Luftfilter für Adly Hurricane

Sozusagen als atmungsaktiv erweist sich das „Tuning“ Eurer Adly mittels eines ordentlichen Luftfilters. Das serienmäßige Gewebe ist – insbesondere nach dem Geländeeinsatz – schnell verdreckt und zugesetzt. Es lässt sich nicht reinigen und muss ersetzt werden.

Neuer ATV/UTV-Katalog von PARTS EUROPE

Der neue ATV/UTV 2020 Katalog von PARTS EUROPE ist online auf Deutsch verfügbar! Hier findet Ihr alles, um Quads, ATVs und UTVs zu warten, tunen und optimal auszustatten. Auf über 1.300 Seiten finden Enthusiasten alles Mögliche an Ausstattung und Zubehör, um die vielseitige Einsetzbarkeit unserer vierrädrigen Kraftprotze voll auszuschöpfen.

Bell kommt von Bihr

Die Offroad-Helme von Bell sind legendär. Spätestens seit dem unter Motorsportfans bekannten „Moto-3“ genießt die Marke höchstes Ansehen und gilt als Entwickler der Moto-Cross-Helme in ihrer heutigen Form. Oft kopiert – unerreicht. Die Zeit ist fortgeschritten, die Technologie auch.

Investieren für die Zukunft

Ende 2018 wurde viel Grund bewegt und investiert seitens der Michael Leeb Trading GmbH. Das Ziel ist ein eigener Produktionsstandort, der den zukünftigen Anforderungen und Ansprüchen von Access Motor entspricht. Das neue Produktionsgelände wird zukünftig aus 6.000 Quadratmetern reiner Produktionsfläche bestehen.

15 Zoll für sportliche Side-by-Sides

Etablierte Hersteller von Sport-SxS – wie Yamaha, Can-Am, Polaris oder CFMOTO – bieten ihre Fahrzeuge meist mit 14-Zoll-Rädern an. Doch liegen bei den Vehikeln immer leistungsfähigere Motoren und somit mehr PS unter der Haube im Trend, weshalb diese mit größeren Reifen nachgerüstet werden. Zum größten Teil mit 15 Zoll-Rädern.

Die Russen sind da

Der bekannte Ausruf von Comic-Installateurmeister Röhrig gilt nun auch für die Schweiz. Die Motax GmbH ist ab sofort Generalimporteur für die ATVs STELS. Beide Versionen des Guepard Trophy Pro sind im Programm, die 850er sowie die 650er.

SPORTSMAN 570 plus Kolpin-Transportbox

Der Polaris SPORTSMAN 570 zählt in all seinen Modellvarianten zu den absoluten Bestsellern im ATV-Segment. Neben der Senkung der Mehrwertsteuer in Deutschland auf 16 Prozent profitieren Kunden in Deutschland und Österreich jetzt von einer weiteren attraktiven Sonderaktion.

Corona getrotzt

Strenge Hygiene und „open Air“ legte das zuständige Amt fest. Damit konnte die Quadfactory Beitler aus Mitteldeutschland immerhin 130 Gäste zum traditionellen Open Day begrüßen. Das hatte sich für diese aber gelohnt.

Wechsel bei Scholly‘s

Beim Team Scholly´s mit seinen Filialen in 27308 Kirchlinteln und 31623 Drakenburg steht nach 26 Jahren Firmenbestehen

eine große erfreuliche Veränderung an. „Mein ‚Baby‘ Scholly´s Drakenburg geht jetzt in andere Hände“, sagt Gründer und Geschäftsführer Lüder Eckhoff.

Polaris RANGER EV „Edition EBLE4x4“

Alle reden über Elektromobilität. Die Fördertöpfe sind prall gefüllt und die Autoindustrie bringt ein E-Fahrzeug nach dem anderen auf den Markt. Polaris bietet passend zum Trend mit seinem RANER EV ein Fahrzeug mit Elektromotor.Als einziger Hersteller.

