Vorschau Quadwelt Ausgabe 03/2020

Schwierige Zeiten

Das gab‘s noch nie: Treffen, Rennen, Messen, soziales Engagement für Kinder und Kranke, Frühlingsfeste der Händler, Präsentationen der Industrie – ausgefallen! Der Grund: ein Virus! Wer hätte noch vor ein paar Wochen gedacht, dass COVID-19 uns derart den Saft abdreht? Unsere Szene ist, wie die gesamte Gesellschaft und Wirtschaft, hart getroffen von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung dieses unsichtbaren Gegners. Jammern nutzt nichts, liebe Leserinnen und Leser. Und wie wir alle aus den Nachrichten wissen, konnten wir unsere Liebsten und die zahllosen Helfer noch nie besser unterstützen als durch schlichtes Zuhausebleiben. Es wird aber irgendwann weitergehen und wir können viele Dinge nachholen, neu organisieren und der Szene wieder Leben einhauchen. Dass uns dies gelingen wird, dessen sind wir vom Team der Quadwelt uns sicher. Wenn es soweit ist, trefft Euch, tourt, fahrt um die Wette und helft bei Projekten. Besucht aber auch Eure Händler vor Ort. Die freuen sich ganz sicher über Euren Besuch und ein wenig Umsatz. Wir haben für Euch mit dieser Ausgabe wieder etwas Lesestoff vorbereitet und hoffen, Euch damit die Zeit etwas zu verkürzen. Ihr findet viele Anregungen für die Zeit nach COVID-19, aber auch etwas gegen die Langeweile.

Bleibt gesund, wünscht

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Zwei Tausender neu aufgelegt

Pünktlich zum Saisonstart präsentiert Polaris seine ATV-Modelle SPORTSMAN XP 1000 S und SCRAMBLER XP 1000 S. Kraftvolle Fahrleistungen, herausragende Offroad-Eigenschaften und agiles Handling sollen neue Maßstäbe im oberen Hubraumsegment setzen.

Kräftiger Schluck aus der Pulle

Im Jahre 2006 kam der erste Renegade auf den Markt. Die 800er setzte damals als erstes seiner Art die Klasse der Sport-ATVs in Gang. Ihm folgten viele verschiedene Varianten mit unterschiedlichem Hubraum und Spezialisierungen für verschiedenste Einsatzzwecke. Aber nie war ein Renegade so kraftvoll wie heute der 1000er Xxc.

Kinderleicht

Das Angebot im Internet ist voller Quads für Kids. Das Spektrum reicht vom Plastikbomber mit Batteriebetrieb über Elektrofahrzeuge und kleine Verbrenner mit Kettensägenmotoren bis hin zu echten Rennern für den Nachwuchs. Schwer, hier den Überblick zu behalten. Für den Laien ist es nahezu unmöglich, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ein Lösungsansatz: orientiere Dich an den bekannten Marken!

Ruhig bleiben

Elektromobilität ist in aller Munde. Viele Dinge sprechen für sie, aber auch vieles noch dagegen. Kaum ein Thema polarisiert die motorisierte Gesellschaft mehr. Manchmal ist aber jede Diskussion überflüssig. Da passt der E-Antrieb einfach besser.

(R)evolution

Veränderungen tun gut: Manchmal braucht es jedoch einen ordentlichen Knall. Der war nötig, um zum Beispiel den Wingertsberg im Bildhintergrund um 60 Meter wachsen zu lassen. Die Veränderungen an den Fahrzeugmodellen von KYMCO sind wohl wesentlich einfacher vollzogen worden. Eine kontinuierliche Modellpflege hat – wie an der neuen MXU 550i erkennbar – oberste Priorität. Evolution statt Revolution sozusagen. Ob das Konzept aufgeht, soll unser Praxistest zeigen.

Made in Europe

Nicht aus China oder Taiwan, nicht aus Japan oder Nordamerika – aus Murcia in Spanien kommt CORVUS zu uns. Wir schauen, wer und was hinter der neuen Marke steckt.

Kubota feiert 130-jähriges Jubiläum

130 Jahre Kubota – am 3. April 2020 feierte Kubota einen geschichtsträchtigen Jahrestag und blickt zurück auf mehr als ein Jahrhundert voller herausragender Leistungen und Entwicklungen als einer der weltweit führenden Maschinen- und Motorenhersteller.

Erste Hilfe

Wer mit einem ATV oder Quad unterwegs ist, sollte an die Sicherheit denken. Dazu gehört auch ein 1. Hilfe-Set. Wir zeigen, was man braucht.

Der beste Grill für unterwegs

Skotti wird gerade im Netz gehypt. Der kompakte Grill kann wirklich überall mitgenommen werden. Wir haben ihn uns angeschaut und hypen nun mit.

Du hast es drauf!

Transportbehältnisse sind nahezu unentbehrlich, ist man Outdoor mit dem geliebten Vierrad unterwegs. So viel wie es unterschiedliche ATV-Modelle gibt, unter ebenso vielen Taschen, Koffern oder Boxen kann der Reisende wählen. Vorne aufgeschnallt, hinten per Systemlösung befestigt – das ist ebenso vielfältig. Unter allen Lösungen stechen die Taschen hervor. Wir klären, warum das so ist und stellen ein paar coole Exemplare vor.

Betty in the Box

Zu Beginn des Jahres läuteten wir die neue Rubrik „Outdoor“ ein. Darin stellten wir Euch bereits schon mal eine große Auswahl an speziellen Küchen zur Outdoor-Nutzung vor. Da wir diese selbst ausführlich draußen ausprobierten, konnten wir schnell deren Nutzwert feststellen. Teilweise waren die Küchenboxen aber recht teuer. Darum schauten wir uns nach einer günstigen Alternative um. Selber bauen – das war eine Lösung, die nicht nur günstig, sondern sehr zufriedenstellend ausfallen sollte.

Gut für Transportgut

Schnäppchen gemacht, mit einer Panne liegen geblieben, Urlaubstour geplant? Es gibt viele Gründe, sein geliebtes Vierrad transportieren zu lassen. Wenn, dann aber bitte in guten Händen.

Zwischen den Kontinenten

Bernd Dannewitz ist einer, der viel ATV fährt. Auch gern mal weiter weg. Bei der Auswahl seiner Reiseziele denkt er schon in Dimensionen, die den meisten von uns völlig unbekannt sein dürften. Seine Tour zum Baikalsee in Russland durften wir Euch schon in der Quadwelt zeigen. Russland hat Bernd in seinen Bann gezogen. Daher war klar: da muss er wieder hin. Diesmal nimmt er uns mit auf eine spannende Reise zum Ural, jener Gebirgskette, die den Grenzverlauf zwischen Europa und Asien markiert.

Social Media in der Szene

Wer heute nicht online ist, verpasst einen grandiosen Teil der Szene. Wir sind dabei und lieben es – die Quadwelt entstand sogar aus Social Media.

Weitere Themen:

3P mit neuer Web-Site und neuem Onlineshop

Da tut sich wieder etwas bei den Entwicklern von 3P im Westfälischen Sassenberg. Nachdem das Thema Internetauftritt und Onlineshop immer wieder verschoben wurde, haben die Macher bei 3P im Spätsommer letzten Jahres damit begonnen, den kompletten Auftritt des Unternehmens neu zu gestalten.

Quadcenter Kraichgau

Das Team rund um Michael Koch geht nun schon in seine achte Saison. 2013 starteten sie als freie Händler für Quads und ATVs. Inzwischen sind die Marken CFMOTO, TGB, Textron, Aeon, Access, Online und KSR MOTO in den Verkaufsräumen vertreten.

Neu von ICON

Mit vielen neuen Produkten kommt die Hausmarke von Parts Europe aus der Kurve. Aggressiver Style kombiniert mit unvergleichlicher Konstruktion – so lässt sich ICON am besten beschreiben. Der diesjährige ICON Spring Katalog ist vollgepackt

mit neuen Styles und Designs.

LS2 NEVADA Jacket + Pants

LS2 präsentiert das Highlight der diesjährigen Touring Line. Lässiger Look und weicher Griff gepaart mit exzellenter Funktionalität bietet die neue die NEVADA Linie. Mit einer absoluten Top-Ausstattung in Sachen Material und Funktionalität bietet LS2 hier absolute Spitzenqualität mit umfangreichster Ausstattung und überragendem Komfort zu einem exzellenten Preis Leistungsverhältnis an.

Neues ATV für den Offroad-Nachwuchs

Polaris ergänzt sein Angebot für ambitionierte Nachwuchsfahrer zum Modelljahr 2020 um die neue OUTLAW 70 EFI mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI). Das ATV-Modell für Kinder ab sechs Jahren ist das jüngste Mitglied der beliebten Youth-Baureihe. Die neue Outlaw 70 EFI setzt Maßstäbe in diesem Segment.

Streng limitiert

Mit dem neuen CT5 TIME TO GO Gulf Edition bietet CTEK in enger Kooperation mit der Traditionsmarke eine streng limitierte Sonderserie an. Das in den klassischen Farben hellblau und orange gehaltene Ladegerät basiert auf dem vielfach ausgezeichneten

und prämierten CT5 TIME TO GO.

Drehen statt fummeln

Bei manchen Dingen fragt man sich, was sie bringen sollen. Ganz sicher auch, wenn man den Fingerdreh-Ratschensatz von Rothewald zu ersten Mal sieht. Aber mit Blick auf manch versteckt oder verbaut liegende Schraube an seinem Vierrad, erschließt sich die Idee hinter dieser feinverzahnten Ratsche schnell.

Geballte Kompetenz in Oldenburg

Ralf Schwerin und seine MotorTeam GmbH bieten in Norddeutschland umfassenden Service für Zwei- und Vierräder an. Honda und Peugeot sind die bewährten Marken für den erstgenannten Bereich. Quads, ATVs und SxS bietet man von Adly und Polaris an.

Neu: JSS Strong Link

Jürgen Schröder, Chef der JSS-Automotive, hat sich wieder etwas neues zur Sicherheit von SPYDER-Fahrern einfallen lassen. Der Trike- und Fahrwerksspezialist bietet als Ersatz für die teilweise verschleißanfälligen, serienmäßigen Koppelstangen aus Kunststoff eine Alternative in bester Industriequalität.

Fahrt zur Hölle – am Besten in pink

Jay Gröpl und ATV-Rennen – das passt und gehört einfach zusammen. Der Österreicher verfügt über viel Erfahrung bei der persönlichen und technischen Vorbereitung auf Wettkämpfe. In seiner Heimat, in Deutschland, in ganz Europa bis in die USA war Jay schon erfolgreich im Renneinsatz. Er weiß, welches Bauteil am ATV hält, welches Zubehör bzw. Tuning-Teil sinnvoll ist oder was ganz einfach in die Tonne gehört.

Ein neuer Name in Norddeutschland

Olaf Kuschmierz hatte das ATV-Fahren eigentlich als Ausgleich zu seiner Tätigkeit begonnen. Er steht einer Firmengruppe in der Baubranche vor. Aufgrund seiner Bestellung einer 800er CFMOTO, listete ihn der Importeur gleich als Händler.

