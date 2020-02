ICON Frühjahrskollektion 2020

Aggressiver Style kombiniert mit unvergleichlicher Konstruktion – so lässt sich ICON am besten beschreiben. Der diesjährige ICON Spring Katalog ist vollgepackt mit neuen Styles und Designs. Von ICON gibt es diese Saison neue Produkte für alle Segmente – also lasst uns mal reinschauen.

Ihr wartet auf Sonnenschein, um wieder aufs Bike oder Quad zu steigen? Müsst ihr nicht – ICON RAIDEN IST ZURÜCK! ICON bringt in diesem Frühjahr 2020 eine neue komplette RAIDEN Ausrüstung heraus!

Die Raiden™ Jacke wurde speziell für die harten Bedingungen beim Adventure Riding konstruiert. Sie ist gewappnet für Regen, Schmutz und alles, was die Fahrbahn oder das Wetter für einen bereithalten. Die Raiden™ Jacke besteht aus einer dreilagigen Dupont™ Nylonhülle mit 10 K Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität sowie robusten Cordura®-Verstärkungen in den Aufprallzonen. Das spezielle Belüftungssystem mit Stretchcord bietet Komfort, verhindert Feuchtigkeitsstau und Überhitzen. Sieben Taschen sorgen für mehr Stauraum, während der komplette D30® Protektorensatz die Drecksarbeit erledigt.

Das herausnehmbare isolierte Innenfutter sorgt für Fahrkomfort bei weniger tollen Bedingungen. Die wasserdichten YKK® Vislon® und AquaGuard® Reißverschlüsse sind ein Muss bei Regen und mit den beiden seitlichen Klettverschlüssen kann man die Passform individuell anpassen. Eine großzügige Menge an Retro-Reflektivität vergrößert die Sichtbarkeit. UVP: 535 € (inkl. MwSt.)

Ihr könnt zwischen zwei Farben wählen:

Um den Look zu vervollständigen und natürlich, um ihn überall wasserdicht zu machen, solltet ihr euch die passende ICON RAIDEN Hose besorgen:

Die ICON Raiden™ Level 3 wasserdichten Hosen sind die wichtigste Ergänzung zur ICON Raiden™ Jacke. Die Hosen bestehen aus einer dreilagigen Dupont™ Nylonhülle mit 10 K Wasserbeständigkeit und Atmungsaktivität sowie robusten Cordura®-Verstärkungen und stellen somit eine bombensichere Motorradhose dar, die bis zum Ende durchhält.

Die ICON Raiden™ Hose verfügt über eine komplette Nahtversiegelung und wasserdichte YKK® Reißverschlüsse am ganzen Bein. Ein kompletter Satz D30® Protektoren (Knie- und Hüfte, an 3 Stellen) bietet Schutz. Aufbewahrungstaschen , Gürtelschlaufen, Klettverschlüsse am Unterschenkel zum Anpassen der Größe mit wasserdichtem Rinnensystem sowie retroreflektierende Elemente – die Raiden™ Hose verfügt über all die notwendigen Features, die für eure großen Abenteuer benötigt werden.

UVP: 400 € (inkl. MwSt.)

Fehlt noch was? Ja, genau – wir brauchen auch noch Handschuhe, deswegen hat ICON auch welche passend zur RAIDEN™ Ausrüstung gemacht:

Die ICON RAIDEN™ Handschuhe. Die robuste Ax Laredo™ Handinnenseite und das Textilchassis wurden mit PrimaLoft® Isolierung und wasserdichtem Hipora™ Futter versehen – das Ergebnis ist ein warmer und robuster Handschuh. Der D3O® Knöcheleinsatz minimiert das Volumen und sorgt für mehr Verstärkung während der Klettverschluss am Handgelenk für sicheren Halt sorgt und die reflektierenden Grafiken die Sichtbarkeit vergrößern. UVP: 105 € (inkl. MwSt.)

Den neuen ICON Katalog könnt Ihr Euch hier Online anschauen: ICON Katalog