Neue Aktion – 3 Jahre Herstellergarantie und Neues Modell

Hier kommt die beste Aktion des Jahres – der ‚Inflationsbonus‘ von Access Motor. Im Rahmen dieser Aktion können Kunden das einzige am Markt erhältliche, seriengefertigte Supercharge-ATV zum unschlagbaren Preis von € 12.499,- inklusive aller Nebenkosten erwerben. Doch das ist noch nicht alles – Access Motor bietet zusätzlich die Möglichkeit, ein gratis Mini-X Kinder-ATV zu erhalten. Genaue Auskünfte erhalten Sie bei teilnehmenden Access Motor Händlern in Ihrer Nähe.

Als weiteres vertrauensbildendes Angebot bietet Access Motor nun bis 31.12.2023 eine 3-jährige Herstellergarantie auf den Motor exklusiv für das Modell Supercharge (genaue Informationen erhalten Kunden im Serviceheft). Diese Garantie unterstreicht das Vertrauen des Unternehmens in die Qualität und Zuverlässigkeit das neue Kompressor-ATV und gibt den Kunden zusätzliche Sicherheit.

Darüber hinaus ist Access Motor stolz darauf das neue Modell TECTRA 860 ABS vorstellen zu dürfen. Dieses Modell ist baugleich mit der bisherigen Access Motor SHADE 860. Mit der Einführung des ABS-Bremssystems und der neuen Namensgebung möchte man als Hersteller den Schritt in die Zukunft wagen und sich von alten Standards trennen. Somit wird das sportlichste und leichteste ATV in der oberen Mittelklasse noch attraktiver. Mit den daraus resultierenden Technischen Spezifikationen zum Top-Preis von € 9999,- inkl. Nebenkosten sowie MwSt. ist dieses Fahrzeug am Markt konkurrenzlos. In den kommenden Monaten werden weitere Fahrzeugmodelle mit ABS ausgestattet werden, was den Standard des gesamten ATV-Markt deutlich kompetitiver gestalten wird.

„Die Einführung des ABS-Bremssystems in unsere Fahrzeuge ist ein wichtiger Schritt in Richtung Sicherheit und Fahrkomfort“, erklärt Michael Leeb, Geschäftsführer der Michael Leeb Trading GmbH, zuständig für Import und Vertrieb von Access Motor. „Wir sind weiterhin bestrebt, unseren Kunden erstklassige Fahrzeuge mit modernsten Sicherheitsfunktionen anzubieten.“

Bei Interesse können Kunden sich jederzeit bei autorisierten Händlern über den ‚Inflationsbonus‘, die 3-jährige Herstellergarantie sowie das neue Modell TECTRA 860 ABS informieren.

www.access-motor.com