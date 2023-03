40.000 Teile – eine Adresse

Egal ob Zündkerzen für den Polaris RANGER oder ein neuer Riemen für den Segway Snarler: Der neue Onlineshop von Eble 4×4 bietet das vollständige Ersatzteilprogramm für alle Fahrzeuge dieser beiden Marken.

Ebenso ist auf shop.eble4x4.de das komplette Zubehörprogramm erhältlich. „Wir haben die unglaubliche Menge an Teilen übersichtlich gelistet“, freut sich Firmenchef Eugen Eble. „Was man sucht, wird schnell zu finden sein!“ Wenn das einmal nicht klappt, stehen Mitarbeiter der Firma telefonisch mit Rat zur Seite. Das gilt besonders für den Zubehör. „Wir sind seit bald 30 Jahren im Offroadgeschäft und können jedem Kunden und jeder Kundin genau sagen, was für deren jeweilige Zwecke gebraucht wird und was eher nicht“, sagt Eble. Die Firma liefert ausschließlich Original-Ersatzteile, damit die Kundschaft sicher sein kann, dass alles zu 100 Prozent passt und die Teile lange halten. Bei Artikeln, die auf Lager sind, rechnet Eble mit einer Lieferzeit von 24 Stunden bei einer Bestellung bis 16:00 Uhr. Teile, die im Zentrallager bestellt werden müssen, werden im Normalfall nach zwei Tagen ihren Bestimmungsort erreichen. Nur bei großem Zubehör, wie etwa kompletten Kabinen, kann es etwas länger dauern. Im Eble 4×4-Shop sind alle gängigen Zahlungsmethoden möglich. Beim Versand setzt das Unternehmen auf UPS.

shop.eble4x4.de