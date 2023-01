Schluss mit LoF: ACCESS stellt um

T3B mit ABS wird zum neuen Standard: Im ATV- und Offroad-Segment stellt ACCESS MOTOR nun zukunftsweisend sein komplettes Fahrzeugangebot in Deutschland und in weiterer Folge für den gesamten europäischen Markt auf Zulassung mit Typengenehmigung um.

Weg vom LoF – hin zum Typengenehemigungsverfahren mit einem europaweit anerkanntem CoC. ACCESS MOTOR setzt ein Statement und geht zukunftsweisend voraus. In den kommenden Monaten starten in Taiwan die Produktionsbänder für die im Laufe der Saison erhältlichen ATV-Modelle mit ABS. Neben einem leichteren Zugang in der Zulassung der Fahrzeuge gewinnt der Kunde mit dem Verbau von ABS einen großen Vorteil in puncto Fahrsicherheit, der schon lange Standard für ATV-Branche sein sollte, wie auch eine offene Leistung. Den Anfang macht bei ACCESS MOTOR der Nachfolger des Bestsellers, die neue SHADE 860 ABS, welche schon ab den Sommermonaten bei autorisierten Händlern erhältlich sein wird. Der erste seriengefertige Supercharger, das neue Flaggschiff, reiht sich kurz darauf ein und setzt als SHADE Sport Plus ABS in der Oberklasse neue Maßstäbe für Fahrsicherheit.

Neben den beiden ATV-Modellen geht ebenfalls bis zum Jahresende das neue QUAD XTREME 490 EFI mit serienmäßigem ABS an den Produktionsstart. Damit ist ACCESS MOTOR in Deutschland der erste Hersteller, der seine gesamte Produktpalette auf Zulassung mit Typengenehmigung und ABS umstellt und damit einen Maßstab in diesem Segment setzt. Preise und nähere Informationen folgen.

https://Access-motor.com