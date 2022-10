Lächeln auch ohne Ausfahrten

Die erste Hälfte des Jahres 2022 war schon vorbei und die Quadkinder Rheinland konnten ihr Motto „Wir zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht – Versprochen!“ bisher noch nicht mit Fahrten für kranke und benachteiligte Kids umsetzten. Eigentlich das Herzstück der Hilfen und Veranstaltungen, die immer gut geeignet sind, eben genau das Motto mit Leben zu füllen und das Versprechen einzulösen. Wie auch im letzten Jahr, mussten aber die Einrichtungen für kranke und Kinder mit Handicap, ihre Veranstaltungen absagen bzw. auf das kommende Jahr verschieben. Teils führen immer noch die Corona-Maßnahmen dazu, dass zum Wohl der teils schwerkranken Kinder auf die Events verzichtet werden muss. Nichtsdestotrotz wollten die Ehrenamtlichen im ersten Halbjahr 2022 einen Beitrag leisten und haben wieder fleißig Spenden gesammelt. Diese waren erneut für die Elterninitiative krebskranker Kinder Sankt Augustin e.V. (EKKK) vorgesehen. Ende Juli übergaben Hajo und Thomas die gesammelten Spenden an die Vorsitzende der Initiative, Manuela Melz. Schnell wurden von ihr und den Mitarbeitern der EKKK die Artikel für die Familieninsel, einem Wohnraum in dem Familien während der Behandlung ihres Kindes untergebracht werden können, ausgemacht. Viele der Artikel fanden auch auf der Krebsstation der Kinderklinik Sankt Augustin und deren „Silberinsel“ einen Platz. Die EKKK berichtet, dass den Kindern eine große Freude gemacht wurde. Wir hoffen, dass die Quadkinder Rheinland in diesem Jahr doch noch „live“ zum Zuge kommen und Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.

