Made by Eicker

Beim Namen E.-ATV Racing denken Quad-Enthusiasten sofort an hochqualitative Fahrzeuge, die für jeden Einsatz gewappnet sind.

Der persönliche Service des Familienbetriebes am Niederrhein sorgt dafür, dass den individuellen Wünschen und Bedürfnissen von ambitionierten Cross- und Rallyefahrern genauso Rechnung getragen wird, wie begeisterten Offroad-Fans oder Straßenfahrern. Für lange Zeit war die E.-ATV Racing GmbH der einzige Hersteller von Quads in Deutschland, der zudem auf einen internationalen Stamm zufriedener Kunden verweisen kann.

Clemens Eicker, der Kopf hinter E.-ATV Racing, ist über das Motocross fahren mit Solo-Motorrad und Seitenwagen auf das Quad gekommen. Zunächst ging es um die Suche nach einem Fahrzeug, dass für das Gelände ebenso geeignet war wie für den täglichen Weg zur Arbeit. Der erste eigene Umbau erfolgte 1995 aus einem Yamaha Motorrad. Die Konstruktion überzeugte die Konkurrenz und unter dem Logo Eicker ATV nahm die Firmengeschichte seit 1998 zunächst im Nebengewerbe Fahrt auf. Dies mit so großem Erfolg, dass sich der Schritt in die Selbstständigkeit 2002 unter dem Namen E.-ATV Racing als logische Konsequenz anschloss. Seit 1998 werden hochwertige Motorräder von KTM zu Quads umgebaut. Aktuell stehen die Modelle 690 SMC, 890 Adventure und 890 Duke, sowie 1290 ADV und 1290 SDR im Fokus. Für den Offroad Bereich gibt es die Modelle 300 TPI, 450 SXF und 690 Rallye Replica.

Da geht noch mehr

Die Hofstelle der Familie Eicker liegt im ländlichen Ortsteil Rayen der Stadt Neukirchen-Vluyn im Kreis Wesel. Durch die Nähe und den Bezug zur Landwirtschaft ist leicht nachvollziehbar, dass auch die Restauration jeglicher Art von Landmaschinen mit leidenschaftlicher Professionalität durchgeführt wird.

Der Werkstattbetrieb umfasst ein breites Leistungsspektrum und bietet Reparaturen und Servicearbeiten aller gängigen Modelle (Quad und Motorrad), moderne Diagnose mittels Diagnosetool, Service und Set-up von Stoßdämpfern und Gabeln fast aller Marken und Modelle. Einbau von Zubehör A-Arms aus eigener Produktion, Fahrwerkseinstellungen und Reifenmontage mit Auswuchten, Sonderanfertigungen und Spezialumbauten, TÜV-HU-Eintragungen Reparaturschweißarbeiten und Neukonstruktionen mittels Aluminiumschweißen (WIG/MIG), Stahlschweißen (WIG/MAG), Titanschweißen (WIG) Motor- und Getriebeinstandsetzung inkl. Kurbelwellen neu pressen. Strahltechnik (Strahlen mit Korund- und Glasperlen) Sonderanfertigung von Dreh- und Frästeilen.

Unterwegs

Die Aktivitäten von Clemens Eicker und seiner Mannschaft hören an der Hofeinfahrt aber noch lange nicht auf. Der Betriebszweig mit dem Namen E.-ATV Adventure World veranstaltet seit 2009 Erlebnisreisen für Quad- und Motorradfahrer in Marokko und Rumänien, zuletzt auch in Südspanien. Auch Rallye-Service für jedermann wird angeboten. Die Kunden können hier von einem reichen Erfahrungsschatz aufgrund der eigenen Motorsportlaufbahn, insbesondere der erfolgreichen Teilnahme an verschiedenen Rallyes, profitieren.

Aus Leidenschaft für den Motorsport sucht das Team von E.-ATV Racing jeden Tag nach den passenden Lösungen für seine Kunden.

E.-ATV Racing GmbH Vluynerstr. 44 47506 Neukirchen-Vluyn

Text: E.-ATV

Fotos: E.-ATV, Archiv QW