10 Jahre Quads bei Moto Car Wiesmoor

Dieses Jubiläum möchte sich das Team vom Moto Car Wiesmoor zum Anlass nehmen, um sich bei der gesamtem Quadgemeinschaft zu bedanken.

Wie kann man sich besser bedanken, als euch einen kostenlosen (Fahr-) Tag im Fun Park Meppen zu schenken.

So lädt das Team vom Moto Car Wiesmoor alle Quad- und Side-by-Side-Fahrer am Samstag, den 20.11.21, in den Fun Park Meppen ein. Das bedeutet, das Befahren des Fun Parks ist für euch an diesem Tag kostenlos!! Das Team vom Moto Car Wiesmoor und der Fun Park Meppen übernehmen die Eintrittsgelder.

Der Park kann an diesem Tag von 9-17 Uhr befahren werden, die Anreise ist bereits ab 8 Uhr möglich. Auch eure Kids sind gerne willkommen, eine Kinderquadbahn wird vom Team der Quadengel Ostfriesland organisiert.

Weitere Infos und das Anmeldeformular unter:

https://www.moto-car-wiesmoor.de/Veranstaltungen/