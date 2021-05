Kettenpflege für extreme Belastungen

Im Fachhandel bekommt Ihr neuerdings das S100 HIGH END Kettenspray von Dr. Wack. Dieses neue Premium-Kettenspray sorgt für eine sichere und abschleuderfreie Schmierung, auch bei stärkster Beanspruchung.

Gerade bei besonders leistungsstarken Quads wirken an der Schnittstelle der Kraftübertragung hohe Drehmomente. Das und eine sportliche Fahrweise mit hohen Geschwindigkeiten – besonders während der Schaltvorgänge – fordern der Kette einiges ab. Viele Kettensprays geraten dort an ihre Grenzen. In Zusammenarbeit mit Rennsport-Profis und dem Tribologie-Zentrum der Hochschule Mannheim hat Dr. Wack ein Kettenspray für höchste Ansprüche entwickelt. In der fast dreijährigen Entwicklungszeit konnten die Forscher des marktführenden Kettenspray-Herstellers ihr in Jahrzehnten aufgebautes Know-how einfließen lassen. Spezielle Hochleistungsadditive im neuen S100 HIGH END Kettenspray gewähren eine an Perfektion grenzende Schmierung. Der Reibungswiderstand und verschleißfördernder Abrieb werden deutlich reduziert – und damit die Laufleistung des gesamten Kettensatzes erheblich verlängert. Langhaftendes PTFE erzeugt eine flexible Schutzschicht und wirkt wasser- und schmutzabweisend – Korrosion und Schmutz haben keine Chance. Die hervorragenden Eigenschaften von S100 HIGH END Kettenspray sorgen nicht zuletzt auch für eine saubere Kettenumgebung. S100 HIGH END Kettenspray von Dr. Wack ist für alle Kettenarten geeignet. Die 300 Milliliter-Dose ist zum Preis von 23,99 Euro (UVP) erhältlich, gerne direkt bei

