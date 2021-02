Ready for some Reifentest?

Die „Carlstar Groupe“ als der weltweit führende Vertrieb für Spezialreifen und Felgen stellt uns für die kommende Saison die neuesten ATV-Pellen der Marke ITP zur Verfügung.

Darunter das Profil „Terra Hook“. Der in den USA hergestellte High Performance Reifen ist in neun Größen erhältlich und sollte somit für fast jedes gängige Modell passen. Ebenfalls testen werden wir den „Coyote“, der sich auch für den Einsatz im UTV-Bereich eignet. Auch hier stehen fünf verschiedene Größen zur Auswahl. Als toller Allrounder wird der „Terra Claw“ beworben, wir werden im Laufe der Saison herausfinden, ob das tatsächlich so ist. Zunächst werden wir die CF Moto 520 L für den Reifentest einsetzen. Je nach Verfügbarkeit werden wir aber auch weitere Fahrzeuge mit den ITP-Pellen bestücken. Ebenfalls einsetzen werden wir einen todschicken Satz ITP Felgen. Die schwarzen „Twister“ werden sicher eine gute Figur machen.

Für die Lagerung der Reifen muss nun leider die CF Moto erst mal ihr Winterquartier räumen. Sobald es mal wieder wärmer wird, müssen wir erst mal etwas Tetris im Schuppen spielen, damit auch das arme ATV wieder einen trockenen Platz bekommt. Aber eigentlich wird die Mühle in nächster Zeit sicher viel auf Achse sein, die ganzen Reifen müssen ja auch bewegt werden. Wir geben unser Bestes, damit wir für Euch einen belastbaren Eindruck der schwarzen Pellen erfahren können. Die Ergebnisse findet ihr dann in den kommenden Ausgaben des Quadwelt Magazins.