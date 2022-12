WILDKOGEL SNOW TROPHY 2023

Neben der hochprofessionellen Motorschlitten Rennserie CEST Central Europe Snowcross Trophy organisiert das Team um Harald Bacher und dem Verein BHV Events auch die WILDKOGEL TROPHY 2023.

Die Veranstaltung ist ein 77 Minuten langes Endurance Amateur Rennen mit verschiedenen Klassen für Motorschlitten, Motocross-Bikes, Side-by-Sides sowie All Terrain Vehicles und Quads. Gefahren wird ausschließlich auf Schnee und unbedingt ohne Spikes.

Die Wildkogel Snow Trophy findet am 4. Februar 2023, sofern nicht seitens der Corona Pandemie wieder abgesagt, in Neukirchen am Großvenediger statt. Für die Teilnahme an der Wildkogel Trophy ist keine spezielle Rennlizenz notwendig. Gefahren wird einzeln oder in Zweier-Teams. Der Sieger darf sich Master of Wildkogel Trophy nennen.

Diese Offroad Trophy ist aus der legendären und langjährig etablierten BHV Alpen Challenge entstanden. Für viele Motorradfahrer ist Neukirchen am Großvenediger aufgrund des größten Motorrad Festivals in den Alpen – des Club of Newchurchs – ein Begriff.

Nähere Informationen und Anmeldung unter: www.bhv-events.com