Neuausrichtung bei TGB

TGB befindet sich in der finalen Phase mit der Neuausrichtung seines Produktporfolios. Die Einführung des neuen UTV LANDMAX 1000 ABS stellt jetzt den Startschuss dar. Bis Ende 2025 folgen zwei weitere neue ATV-Modelle. Wir sprachen mit Arthur Lin und Michael Leeb.

TGB wird seit Februar diesen Jahres von der Michael Leeb Trading GmbH (MLT) aus dem österreichischen St. Veit importiert und dort sowie in Deutschland vertrieben. „In den kommenden Jahre werden wir gemeinsam mit unserem neuen Importeur neue Fahrzeugmodelle und eine Vielzahl an technischen Upgrades präsentieren“, kündigte seinerzeit Arthur Lin, Geschäftsführer von TGB/Taiwan, an. Jetzt lassen die beiden Geschäftspartner Taten folgen und präsentierten den Landmax 1000 dem europäischen Publikum. Das nehmen wir zum Anlass für ein Gespräch während der EICMA in Italien, Ende November.

Herr Lin, TGB ist nicht als Aussteller auf der EICMA – andere Hersteller jedoch schon. Warum?

„TGB befindet sich in der finalen Phase einer Neuausrichtung des Produktportolios. Es war mir wichtig hier auf der EICMA die Neuheiten unserer Mitbewerber zu sehen, wodurch wir nun finale letzte Abstimmungen für unsere zukünftige Produktpalette vornehmen können. Unsere Neuausrichtung passt exakt in das Marktumfeld und ist abgestimmt, um sich zukünftig vom Mitbewerb abzuheben. Die Einführung des neuen UTV LANDMAX 1000 ABS stellt den Startschuss dar. Bis Ende 2025 folgen zwei weitere neue Modelle im ATV-Bereich.“

Auf der Messe sind neben etablierten Marken auch neue Lieferanten aus China anwesend.

Wie sehen Sie TGB zukünftig am Markt unter dieser starken chinesischen Konkurrenz ?

„Die Anzahl chinesischer Anbieter hat sich vor allem in den letztendrei Jahren stark vergrößert. Ich denke dies ist dem Umstand geschuldet, dass vor allem durch den enormen Anstieg der Verkäufe während der Corona-Pandemie neue asiatische Hersteller im Bereich ATV ein neues lukratives Geschäftsfeld erkannt haben. Sie investierten entsprechend in diese Produkte und Neuentwicklungen. TGB produziert und entwickelt jedoch seit mehr als 30 Jahren im Bereich ATV. Wir bieten unseren Vertriebspartnern ein hohes Qualitäts-Niveau und setzen nach wie vor auf eine gut funktionierende Abwicklung im Bereich After Sales. Final entscheidet das Gesamtpaket, welches ausgehend vom Hersteller den Importeuren zur Verfügung gestellt wird, um am Markt erfolgreich arbeiten zu können.“

Arthur Lin und Micheael Leeb kündigen an, sich auch in Zukunft durch neue Produkte vor allem technisch von vielen Mitbewerbern abheben zu wollen. „Dazu gehört unter anderem unser neuer, 1.200-ccm-Motor, welcher sich bereits in der Endphase der Entwicklung befindet“ spricht Lin von einem seiner Projekte in diesem Zusammenhang. Das Triebwerk wird sowohl in ATVs wie der Blade, wie auch in Landmax-UTVs zum Einsatz kommen. Ziel sei es nicht nur eine Leistungssteigerung zu erreichen, sondern durch den höheren Hubraum mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich zu erzielen, heißt es.

Herr Leeb, welche Highlights bzw. Neuerungen können Endkunden von TGB im Jahr 2025 erwarten?

„Wie Herr Lin bereits ausführte, bildet das neue Crossover UTV LANDMAX 1000 den Startschuss. Die enorme Größe dieses UTVs bietet unseren Endkunden eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Die Serienausstattung kann sich sehen lassen: Das Kabinenmodell verfügt neben elektrischen Fensterhebern auch über ein zusätzliches TFT Display auf der Mittelkonsole mit integrierter Front und Heckkamera. Soundsystem, Heizung, verschiedenste Fahrmodi wie auch die XXL-Ladefläche setzen im Bereich UTV neue Maßstäbe. Ab Februar sind die ersten LANDMAX 1000 bei den TGB Vertragshändlern erhältlich.“

Betreffend der ATV Modelle mit 500 und 600ccm produziert TGB alle Fahrzeuge ab 2025 ausnahmslos mit EPS, kündigt Leeb an. Parallel mit Auslieferung der LANDMAX startet im Februar 2025 die Einführung der neuen BLADE 590 ABS. Kurzer Radstand, 600er Motor, 14 Zoll Alufelgen, Servolenkung und EPS sind die Eckdaten dieser Neuheit. Als besonderes Highlight bekommen alle Kunden, welche im ersten Halbjahr 2025 eine Blade 560/620/590 kaufen einen 110 Liter Original TGB Koffer im Wert von 500 € kostenlos zum Fahrzeug dazu, so das Angebot der MLT. Beim Modell BLADE 1000 ABS werden zwei neue Farbvarianten die bisherige Produktpalette ergänzen. Zusätzlich wird es Edition Modelle der BLADE 1000 mit serienmäßigem großen Heckbumper geben.

„Wir rechnen damit dass wir unseren TGB Händlern bis zur Jahreshälfte 2025 das neue 500er ATV mit langem Radstand vorstellen können und dieses ab dem dritten Quartal 2025 zum Verkauf zur Verfügung steht“, erläutert Michael Leeb seine Pläne.

Wie strukturieren Sie Ihr Händlernetz in Deutschland unter dem Aspekt der neuen Produkte?

„Wir arbeiten unter dem Motto „Qualität statt Quantität“. TGB Vertragshändler haben die Loyalität zur Marke und vor allem die Vision mit uns als Importeur und TGB als Hersteller zukünftig diesen Weg zu beschreiten. Durch das zukünftige gut abgestimmte Produktportfolio stellt TGB für den freien Fachhandel eine sichere und nachhaltige Konstante dar, unabhängig von anderen asiatischen Herstellern.“

TGB steht kurz vor der Fertigstellung eines brandneuen 1200er VTwin-Motors. Wo wird dieser eingebaut werden?

„Das neue 1.200er Aggregat wird zunächst auf der Plattform der BLADE 1000 verbaut werden und soll danach auch im LANDMAX UTV zur Anwendung kommen. Ziel ist es, nicht nur eine Leistungssteigerung zu erreichen, sondern durch den höheren Hubraum mehr Kraft im unteren Drehzahlbereich zu erzielen. Erste Tests sind bereits vielversprechend verlaufen und deuten auf eine neue Laufkultur im Bereich der VTwins hin. Endkunden können sich auf diese neue Ära freuen.“

Vielen Dank Ihnen Beiden für die Einblicke und die guten Nachrichten.