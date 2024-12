Neu am Kiosk: Ausgabe 1/2025

Ein frohes neues Jahr,

liebe Leserinnen und Leser. Ebenso eine schöne, abenteuerliche, spaßige und interessante Saison 2025!

Interessant? Das könnte klappen, mit Blick auf die kommenden Monate. Glaubt man den Herstellern und Importeuren, so erwartet uns in diesem Jahr eine wahre Flut von neuen Modellen, Upgrades, Marken und Hubräumen. Schon in wenigen Wochen starten die Verkäufe der im letzten Herbst vorgestellten Fahrzeuge. Schöne Aussichten.

Interessant: bis auf ganz wenige Ausnahmen hat jeder Hersteller eine Tausender im Programm. Die neuen Marken starten den Verkauf gleich mit solchen Flaggschiffen. Bekannte legen nach und präsentieren die neuen Speerspitzen ihres Portfolios, nachdem man die unteren und die Mittelklassen abgedeckt hat. Bereits etablierte Einliter-Maschinen wurden überarbeitet und nähern sich unmittelbar der 100-PS-Marke. Oder überschreiten sie, wie Can-Am mit dem neuen Outlander. Wir konnten den und viele neue ATVs bereits für Euch testen und können so zum Auftakt des neuen Jahres gleich berichten.

Abenteuerlich: die Modellvielfalt wird von vielen Anbietern durch einen Mud-Bogger erweitert, um den Schlammcatchern unter uns ein fertiges Gerät in die Hand zu geben. Für ihre Kids finden Eltern mehr geeignete Auswahl wie selten zuvor. Das verspricht tolle Treffen, Unternehmungen, Abenteuer und Reisen im Familienkreis. Apropos Reisen: Einen Trip in Englands Süden empfiehlt unser Reisespezialist Roland Marske.

Wir runden unseren Lesestoff für Euch ab mit einem Rundumschlag in der Sport-Quad-Szene. Während die „großen“ Hersteller sich aus diesem Segment leider mehr und mehr zurückziehen, sind unsere niederländischen Nachbarn kaum zu bremsen. Tolle Fahrzeuge die die ungebrochene Begeisterung für den Sport und seine Wettkämpfe befeuern. Freut Euch auch mit diesem Special über Neuheiten, alte Bekannte und auf eine tolle Saison. Viel Spaß!

In diesem Sinne, einen guten Start ins neue Jahr, wünscht

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Leitwolf gesichtet

Die Beobachtung eines Wolfes oder eines ganzen Rudels löst immer wieder Meldungen in den Medien aus. Das Erscheinen des neuen Alphatiers im XWolf-Rudel von Loncin tut dies ebenfalls. Wir konnten den neuen XWolf 1000L ABS in seiner natürlichen Umgebung beobachten.

Im Katapult durch die Landschaft

Ganz neu in der Welt der Side-by-Sides ist die 240 PS Variante des Mavericks. Wir hatten exklusiv die Möglichkeit, dieses neue Fahrzeug in Portugal zu fahren.

Für Extremisten

Wenn es im schweren Gelände hart auf hart zugeht, braucht man ein kerniges ATV. CFMOTO sagt nun auch den Wasserdurchfahrten, Schlammlöchern und Moddergruben dieser Welt den Kampf an. Die CForce 1000 MV ist was für Hartgesottene.

Schallmauer durchbrochen

Can-Am bringt mit dem neuen Outlander 850 und 1000R nunmehr die dritte Generation seiner Erfolgsmodelle auf den Markt. Die Kanadier geben an, dass die Modelle zu 95 Prozent mit neuen Teilen ausgestattet und gründlich überarbeitet wurden. Das wollten wir live erleben und bringen Euch aus dem portugiesischen Porto einen ersten Eindruck von der europäischen Pressevorstellung mit.

Kleiner Gernegroß

Als Kind möchte man ja manchmal schon erwachsen sein, als Erwachsener wäre man oft gerne nochmal ein Kind. In unserer Szene gibt es bekanntlich Fahrzeuge, die genau das jeweils möglich machen. Und in die Fußstapfen der Eltern zu treten, fällt manchem Sprössling vermutlich leicht, wenn ein ATV ins Spiel kommt. Eines, wie das AU 150 von KAYO.

Eine solide Basis

Ob vom Ladenlokal ans Startgatter oder erstmal in die Werkstatt als Basis für ein individuelles Wettbewerbsfahrzeug: die YFZ450R von Yamaha gilt serienmäßig als das Sport-Quad schlechthin. An den „Blauen“ kommt man derzeit auf dem Sport-Sektor kaum vorbei. Wir testen das aktuelle Modell.

Hup Holland Hup

Die Niederlande sind nicht nur bekannt für Tulpen und Windmühlen, sondern auch für ihre herausragenden Beiträge zum Quad-Sport. In diesem Artikel stellen wir drei bemerkenswerte Quads aus Holland vor, die die Rennstrecken erobern und den Standard im Quad-Motocross neu definieren.

Grüne Energie

In der Statistik der Arbeitsgeräte rangieren die MULE von Kawasaki vorne mit. Bei den ATVs stehen die Brute Force Modelle ganz oben auf der Beliebtheitsskala, insbesondere die 750er. Dieses überschaubare, aber feine Angebot rundet ein solides Kinder-Quad mit 90 Kubik nach unten ab.

Bernd’s Can-Am DS 450

Bernd Linster hatte als Student jeden Cent gespart, um sich eine nagelneue DS 450 zu erlauben. Das war 2009. Nach zahlreichen Rennen im Moto-Cross und später im Supermoto, wechselte das gute Stück zwei Mal den Besitzer. Jetzt ist die Jugendliebe wieder da!

BENDA kommt! – ODES folgt!

Der Bamberger Importeur Quadix erweitert sein Portfolio um die Marke BENDA und um neue Fahrzeuge von ODES. Schon bald werden die modernen ATVs und UTVs bei den Händlern stehen. Wir riskieren schon mal einen Blick.

Maximales Landvergnügen

Landmax nennt TGB sein neues UTV mit 1000 ccm und ABS. Der Name ist Programm, denn der Hersteller sieht das Fahrzeug in jeglicher Landschaft einsatzfähig. Wir werfen einen Blick auf den Neuzugang, kurz bevor der in die Läden kommt.

Südengland erkunden

Der Süden des Vereinigten Königreichs hat viele Gesichter und Stimmungen: Die Leichtigkeit des Seins an der „Englischen Riviera“, die düstere Atmosphäre der Hochmoore, der Charme alter Landstädte und uriger Pubs, sowie wechselhaftes englisches Wetter. Oder die beeindruckende Stimmung der Herrenhäuser. Das alles erfährt unser Autor Roland Marske während seiner ATV-Tour.

Einfach Sonne tanken

Das CS Free von Lade- und Batterieprofi CTEK ist an sich schon ein sehr innovatives Produkt. In Verbindung mit einem kompatiblen Solarpanel hat man eine schier unschlagbare Kombi für unterwegs. Einfach Strom „dabei“ zu haben, beruhigt und macht vieles leichter.

Weitere Themen:

Verstärkung im Vertrieb

Die Karcher AG aus Baden-Württemberg überzeugt seit Jahrzehnten mit umfassender Expertise im Vertrieb motorisierter Fahrzeuge und zeigt dabei stets ein ausgeprägtes Gespür für die aktuellen Trends im Markt. Mit der Marke Loncin hat das familiengeführte Traditionsunternehmen in diesem Jahr einen erfolgreichen Launch im deutschsprachigen Markt feiern können und verstärkt nun sein Vertriebsnetzwerk mit der Ernennung von Bruno Payer zum Head of Sales der Marke Loncin für Deutschland und Österreich.

Mit Vollgas durch Deutschland

In der Saison 2025 verspricht die Rennserie GCC – die German Cross Country Meisterschaft – einen actiongeladenen Tourplan auf Strecken. Ihre Teilnahme wird die Motorsportler quer durch ganz Deutschland führen und Offroad-Race-Action pur bieten.

Neue Jeans-Kombination von Detlev Louis

Für alle, die Wert auf einen lässigen Look legen und gleichzeitig höchste Sicherheitsstandards erwarten, bringt Detlev Louis eine neue Jeans-Kombination auf den Markt: die DL-JM-13 Motorrad-Jeansjacke und die DL-PM-13 Motorrad-Jeanshose.

Schwergewicht im Kleinreifensegment

Im wachsenden Markt der Kleinreifen behauptet sich Bohnenkamp SE als einer der umfassenden Anbieter Europas. Mit einem Sortiment von fast 1.000 verschiedenen Artikeln und einer beeindruckenden Markenvielfalt hat sich das Osnabrücker Unternehmen eine führende Position in diesem spezialisierten Bereich gesichert.

INTERMOT gelingt die Winterpremiere

Zum ersten Mal öffnete die Motorrad- und Rollermesse ihre Tore im Winter. Die INTERMOT 2024, die vom 5. bis 8. Dezember in Köln stattfand, war der Auftakt für eine Neuausrichtung der nun jährlichen Messe.

