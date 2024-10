Fahrerinnen und Fahrer gesucht

Die Quadkinder Rheinland konnten bis Juli 2024 leider keine Veranstaltungen durchführen und auch auf keinen Veranstaltungen dabei sein. Dies lag vor allem an der Bereitschaft sich als Fahrer/in mit dem ATV, Quad oder SBS einzubringen. Ohne ausreichende Anzahl an Fahrer/innen ist eine Veranstaltung nicht durchführbar. Das ehrenamtliche Engagement ist leider nicht mehr in dem Maße wie noch vor Corona vorhanden. Das schmerzt sehr, da wir dadurch unserem Motto, „Wir zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht – Versprochen!“ nicht mehr nachkommen können.

Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Immerhin konnten wir wieder Spenden für die Einrichtungen, die sich um kranke Kinder und Kinder mit Handicap kümmern, sammeln. Am Dienstag, den 16. Juli 2024 haben wir an die stellvertretende Vorsitzende der Elterninitiative krebskranker Kinder Sankt Augustin e.V. (EKKK), Raffaela John-Anacker (auf dem ATV rechts) und an die Geschäftsführerin Manuela Melz (Mitte), mehrere Kartons mit den gesammelten Spenden übergeben. Schnell wurden von Raffaela, Manuela und den Mitarbeitern der EKKK, Artikel der mitgebrachten Spenden für die Familieninsel herausgesucht. Das Haus hat die EKK geerbt und es dient als möglicher Wohnraum für die Familie während der Akutbehandlung des Kindes. Auch hatten sie spontane Ideen, welche Sachen auf der onkologischen Station der Krebsstation der Kinderklinik Sankt Augustin und in ihrer Silberinsel, einen Raum zum Kraft tanken, basteln, spielen, musizieren und reden, Platz finden werden.

Die EKKK hat uns versichert, dass wir den Kindern damit eine große Freude gemacht haben. Einen herzlichen Dank sagen wir allen Spendern, auch im Namen der Kinder und der EKKK.

Um auch weiterhin Fahrten mit kranken und Kindern mit Handicap durchführen zu können benötigen wir die Bereitschaft von ATV-, Quad-, SBS- oder Trikefahrer/innen, die sich ehrenamtlich für unser Motto, „Wir zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht – Versprochen!“ einsetzten.

Interessierte Fahrer/innen können sich über uns unter QUADKINDER-RHEINLAND.de oder auf Facebook informieren und melden sich bei uns per E-Mail unter 4us@quadkinder-rheinland.de.

Wir hoffen, dass wir in unseren Bemühungen unterstützt werden und in diesem Jahr noch Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern können.

Text: Quadkinder Rheinland

Foto: EKKK