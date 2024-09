Neuer Vertriebsleiter bei MLT

Die im österreichischen Sankt Veit an der Glan ansässige Michael Leeb Trading GmbH optimiert Ihre Händlerbetreuung. Der neue Vertriebsleiter für den Außendienst in Mittel- und Süddeutschlandist ist Andreas Knotz.

Knotz ist bereits seit 2016 in der MLT tätig. Er übernimmt zusätzlich zum regionalen Außendienst für den Osten Deutschlands nun auch die Rolle des Vertriebsleiters für den Bereich Mittel- und Süddeutschland. Gemeinsam mit seinem Team legt er seinen Schwerpunkt vor allem in die Organisation des MLT Händlernetzes betreffend Markenvertretungen und der Vergabe und Verlängerung von Händlerverträgen.

Andreas Knotz erläutert sein Aufgabengebiet: „Ein klar und gut strukturiertes Händlernetz ist die Basis für unsere Kunden auch in Zukunft mit unseren Marken TGB, CORVUS und AEON MOTOR erfolgreich Geschäfte zu machen. Alle Produkte und Marken gehen in Richtung Premiumsegment und bedürfen aus diesem Grunde einer klar fixierten Kundenstruktur. Durch meine jahrelange Erfahrung auch im B2C Bereich steht der Fokus gemeinsam mit der Geschäftsleitung der MLT in der Ausarbeitung praktikabler und händlernaher Vertriebskonzepte. Preisstabilität und ein loyales Miteinander zwischen Importeur und Händler sind das Fundament für nachhaltigen Erfolg. Gemeinsam mit unseren Damen und Herren im Vertriebs-Innendienst steht im Bereich Administration ein zehnköpfiges Team unseren Handelspartnern in Deutschland und Österreich zur Verfügung.“

Zum Portfolio der MLT gehört u.a. TGB… …und CORVUS, sowie… …die Quads von AEON.

Die MLT ist Generalimporteur für die Marken TGB, CORVUS (Made in Europe) und AEON MOTOR und vertreibt im deutschsprachigen Bundesgebiet über rund 150 Fachhändler ATV, UTV und SPORTQUADS. Ein Ausbau auf 200 Fachhandelspartner ist geplant. Der Bereich After Sales wird für unsere Handelspartner für die Marke TGB durch den Kooperationspartner, die Hans Leeb GmbH, abgewickelt. Die in Dillingen an der Donau ansässige Demharter GmbH ist für den Bereich After Sales für die Marken CORVUS und AEON MOTOR zuständig.

