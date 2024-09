Neu am Kiosk: Ausgabe 5/2024

Mehr Quads bitte!

Wir freuen uns stets über Zuschriften von Euch, liebe Leserinnen und Leser. Egal, ob per Mail, über unsere Kanäle auf Social Media oder – ganz „altmodisch“ – per Post. Sie enthalten meist positive, wie negative Kritik, die uns weiterbringt. Unzählige Male konnten wir mit Eurer Hilfe und Ideen schon tolle Artikel realisieren. In der letzten Zeit häufen sich allerdings die Beschwerden: zu wenig Quads!

Das ist richtig und stört uns ehrlich gesagt auch. Dasselbe Thema mussten wir vor gut einem Jahr an dieser Stelle schon einmal erörtern. Leider sind die Hersteller und auch die Importeure derzeit sehr zurückhaltend mit neuen Fahrzeugen – diplomatisch formuliert. Der Wegfall der LoF-Zulassung macht es nicht leichter die Hecktriebler an den Mann und die Frau zu bringen. Und ganz ehrlich: Mit der vergleichsweise geringen Leistung eines „vierrädrigen Kraftfahrzeugs zur Personenbeförderung“, gemäß der EU-Fahrzeugklasse L7e, kommt wenig Fahrfreude auf. Neue Ideen und technische Lösungen sind gefragt, um Raptor und Co. wieder zulassungsfähig zu machen. Daran arbeiten zumindest deutsche Hersteller und ambitionierte Umrüster mit Hochdruck. Während die Bürokraten sich schwer tun Schritt zu halten und den Prüforganen nur wenig Richtlinien an die Hand geben. Der Dschungel der Verordnungen scheint noch sehr undurchdringlich.

Wir nehmen aber die Quads mit dieser Ausgabe in den Fokus und schauen unter anderem auf vier tolle Modelle zurück. Online präsentieren wir euch weitere Fahrzeuge, welche die Szene bewegten und es bis heutzutage tun. Sollten Euch noch andere Quads einfallen oder ihr habt sogar eines, dann schreibt uns doch einfach. Denn wir freuen uns wie gesagt über über jede Zuschrift. Und vielleicht können wir in einer unserer kommenden Ausgaben an dieser Stelle schon eine zündende Idee präsentieren, wie wir unsere geliebten Quads auch weiterhin auf die Straße bringen,

hofft mit Euch

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Regatta unter Ausflugsdampfern

Zwei ATVs – derselbe Einsatzzweck. Das eine, solide und bewährt, gilt schon lange als Platzhirsch seiner Kategorie. Das andere bläst mit toller Ausstattung, Kampfpreis und vielen Ideen zum Angriff auf den Thron. Wir gingen mit den Top-Modellen von Can-Am und CFMOTO auf Tour.

Ein echter Dreckspatz

Mud-Bogging ist eine Nische in unserer Szene. Allerdings eine, die wächst. Immer mehr Hersteller bieten Modelle mit hochgelegtem Kühler und Schnorcheln an, um die Fans motorisierter Fangopackungen zu mobilisieren. Jetzt geht auch ODES mit seinem Tausender auf Tauchstation.

Der Wolf im X-Pelz

Die eierlegende Wollmilchsau steht als tierische Metapher für Allround-Talente. Das „X“ dient oft als Variable oder Platzhalter für etwas, was es noch zu ergründen gilt. Ist die neueste Loncin jetzt ein X-beliebiges ATV oder ein talentierter Allrounder für viele Einsätze? Wir klären das.

Der Raumgleiter

Cruisen lässt es sich mit den verschiedensten Fahrzeugen. Aber mutmaßlich mit keinem so gut wie mit einem Trike. Touren fahren kann man ebenso mit allerlei Vehikeln. Mit einem Dreirad allerdings vortrefflich. Ist das also die perfekte Kombination? Wir klären diese Frage mit dem RF1 ST-2 von rewaco.

Legenden sterben nie

Wer lange in der Quadszene unterwegs ist erinnert sich gern an sein erstes Fahrzeug. Dabei war die Szene vor 20 Jahren eher von Quads als, wie heute, von ATVs dominiert. Zwar sterben Legenden nie, doch es werden immer weniger, die wirklich noch gefahren werden. Quadwelt hatte sie alle und wir erinnern uns an die legendärsten Quads.

Modellpflege bei Polaris

Zu den Highlights 2025 gehören die neuen Fahrzeuge der Sportsman 570 Modellreihe – das neue Premium LE Modell in Matte Copperhead, sowie neue Farben für den Einsitzer und der neue RZR Trail S Ultimate in Sand Dune, der den Kunden ein Upgrade in Sachen Stil und Fahreigenschaften bietet. Technisch sind die Erfahrungen der Kundschaft eingeflossen.

Länge läuft!

Yamaha präsentiert mit dem Wolverine RMA X4 1000 LE ein grundlegend neues Modell für 2025. Es wird mit seinem besonders langem Radstand das Abenteuer im Gelände neu definieren, heißt es. Dieser längere Radstand verbessert sowohl den Komfort als auch das Handling in steilem Gelände.

Neustart mit drei Marken

Die KSR Group aus dem österreichischen Gedersdorf ist als Importeur von Fahrzeugen international aktiv. Seit kurzem stellt sich der Konzern mit interessanten Quads, ATVs und UTVs neu auf. Wir sprachen mit dem Chef Michael Kirschenhofer.

Damenwahl

Die Herren schöpfen aus dem Vollen bei der Auswahl einer passenden, individuellen Ausrüstung. Immer mehr Ausrüster bieten inzwischen aber auch für die Damen eine erkleckliche Anzahl an Kombinationen für alle Einsatzbereiche. Bei Versender Louis wurden wir fündig.

Markentreue

Egal ob Quad, ATV, SXS oder UTV, egal ob Hobby, Sport oder reiner Arbeitseinsatz – Markentreue war angesagt. Jürgen Flaig präsentierte Can-Am in einem tollen Umfeld.

Mit scharfem Gerät auf Punktejagt

Die 20. Rally Albania war eine der härtesten: Eine Hitzeschlacht in sieben Etappen – 1.900 km von Tirana aus hinunter in den Süden bis an die griechische Grenze. Dann hoch in den Norden und zurück in die Hauptstadt. Mit am Start war erstmals ein Polaris RZR Pro R. Quadwelt hat die Premiere begleitet.

Wasser mit Druck

Akku-Druckreiniger bieten eine Vielzahl von Vorteilen, die sie zur guten Wahl für zahlreiche Reinigungsaufgaben machen. Gerade im Offroadbereich sind diese Geräte eine spannende Alternative zu netzbetrieben Geräten. Einer der größten Vorteile ist die Mobilität, die sie durch den Akkubetrieb bieten.

Weitere Themen:

Mehr als nur Lichtspender

Die Yamaha Raptor 700R ist nach wie vor ein beliebtes Quad, wenn nicht gar das beliebteste. Beeindruckende Leistung und sportliches Design sind zwei der Gründe, warum das so ist. Im Zuge der Straßenzulassung, rücken aber Details wie die Scheinwerfer in den Fokus, die nicht nur zur Optik, sondern auch zur Sicherheit und Funktionalität des Fahrzeugs beitragen. Mit der neuen E-Zulassung von 3P dürfen deren Scheinwerfer nun offiziell im Straßenverkehr genutzt werden.

Großes Kino

Der RS-2 von Koso ist ein Multifunktionsmessgerät, welches sich an jene Fahrenden richtet, die ihre Performance im Blick behalten und Daten protokollieren wollen. Der RS-2 erlaubt es nämlich die Zielgeschwindigkeit, Zielentfernung, Höchstgeschwindigkeit und maximale Drehzahl zu speichern.

Erfolgreiche Tagung

Regelmäßig lockt die international führende Leitmesse für Forstwirtschaft, die KWF-Tagung, viele Zuschauer, Gäste und Aussteller an. So auch die 18. Auflage, welche kürzlich in Schwarzenborn rund 50.000 Besucherinnen und Besucher aus aller Welt begrüßte. Sie alle nutzten die Gelegenheit, sich über die neuesten Entwicklungen und Innovationen im Bereich der Forstwirtschaft zu informieren.

Obor Outslope und Predator

VBW-Tires, unser Reifenspezia­list aus Kiel, hat ab August für die ATV-Fahrenden wieder zwei coole Decken im Angebot.

Immer wieder Glückliche Kinderherzen

Sie lassen nicht nach, die Vierrad-Fans rund um Markus Kobold: während der gesamten Saison sind sie auf Tour, um Kindern einen schönen Tag zu bereiten. Kindern, die wegen ernsthafter Erkrankungen und Einschränkungen nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und so trafen sich die Quad-, Spyder- und Buggyfahrer der Stuttgarter Quad-Initiative „Glückliche Kinderherzen“ am Quadcenter Zollernalb, um mit den Bewohnern der Lebenshilfe Zollernalb eine Quadausfahrt zu veranstalten.

Zwei Marken im Fokus

POLO Motorrad gibt die Wiederbelebung der renommierten Helmmarke CRAFT bekannt. Unter dem Motto „Qualität trifft Design“ bietet die neu aufgelegte Exklusivmarke ausschließlich Helme aus hochwertigem und leichtem Fiberglas und Carbon an.

„Mein lieber Scholly“

Team Scholly´s feierte kürzlich 30 Jahre Firmen­geschichte mit einem Tag der offenen Tür. Ein E-Bike-Gewinnspiel, eine Zauberer-Comedyshow, Probefahrten und die Hüpfburg waren sicher nicht die alleinigen Gründe, warum viele Gäste angereist waren.

Traum-Trike: Volcano Limited

Diese limitierte Serie von rewaco vereint modernste Technik, außergewöhnliches Design und höchste Leistungsfähigkeit in einer einzigartigen Weise, heißt es in Lindlar im Bergischen Land. Dort stellt das Familienunter- nehmen seine exklusiven Dreiräder her. So auch dieses, das Volcano Limited, welches – wie der Name erahnen lässt – auf 100 Exemplare begrenzt ist.

Neue Brute Force von Kawasaki

Neuzugang in der Mittelklasse: Das brandneue Brute Force 450 ATV markiert den Ausgangspunkt der Modellpalette von Kawasaki. Die neue Brute Force 450 bietet eine gute Ausstattung, ordentliche Leistung und ein modernes, stilvolles Aussehen, während die Verarbeitungsqualität viele Jahre ATV-Spaß garantiert.

Hunderttausend!

Unser Leser Sascha Heick hat es geschafft: im April, es war ein stürmischer Sonntag, hat der fleißige Tourenfahrer die 100.000km auf seiner SYM Quadlander 250 erreicht.

Im Herzen Mitteldeutschlands

Auch in diesem Jahr führt die Quadfactory Beitler ihr alljährliches Herbstevent durch. Zu der Veranstaltung am 5. Oktober werden zahlreiche Fahrer und Besucher zu Gast sein, um ihre Fahrzeuge in dem eigens angelegten Off Road Bereich zu bewegen.

Neu bei Louis: Rothewald Drehmomentschlüssel

Okay, Drehmomentschlüssel von Rothewald gibt es schon länger, aber diese hier sind ganz neu und mit hohem Anspruch entwickelt. Als „Premium“ bezeichnet Louis die neuen Werkzeuge, äußerlich zu erkennen an der schicken schwarzen Pulverbeschichtung und an der Haupt- und Feinskala mit Sichtfenster.

Köln verbindet alle!

Den Aufbruch in eine neue Messe-Ära kündigen die Organisatoren der INTERMOT an. Die beliebte Veranstaltung wird künftig nicht nur jährlich an den Start gehen, sondern findet auch erstmals in der Winterpause statt. Vom 5. bis 8. Dezember 2024 – und damit rechtzeitig vor Beginn der neuen Saison – wird sich Köln zum Treffpunkt für die Motorrad- und Quadcommunity aufschwingen.

Ein glänzendes Ergebnis

Mc CareWir haben das Motul E5 Shine & Go Hochglanz Pflegemittel in der praktischen 400 ml Pumpspray Flasche für Euch getestet. Es ist für alle Kunststoffteile an Motorrad, Roller, Quad, ATV und UTV geeignet

Abonnement Quadwelt Magazin, alle 2 Monate neu! Jetzt im Abo mit 10 Prozent Preisvorteil!

zum Abo-Bestellformular

Sollte das Formular aus welchen Gründen auch immer nicht funktionieren, könnt Ihr natürlich auch mit einer einfachen E-Mail an verlag@quadwelt.de und der vollständigen Angabe Eurer Anschrift das Magazin bestellen. Händler, Zubehörlieferanten oder auch andere, die interessiert an Anzeigenschaltung sind, können die Mediadaten direkt beim Verlag anfordern.

Ab dem 05.09.2024 ist die Ausgabe 5/2024 der Quadwelt für 4,30 Euro im Zeitschriften-Handel erhältlich, auf der Webseite www.mykiosk.com gibt es eine Übersicht über die deutschen Verkaufsstellen, welche die Quadwelt führen. Zudem ist die Quadwelt auch in Österreich (4,50 Euro) und der Schweiz (6,90 SFR) im Zeitschriften-Fachhandel erhältlich. Sollte ein Zeitschriften-Händler die Quadwelt nicht führen, kann er diese problemlos über den Pressevertrieb bestellen und dauerhaft ins Sortiment aufnehmen.