MLT übernimmt CORVUS

Mit großer Freude verkündet die MLT die Aufnahme der neuen UTV Premium Marke CORVUS in ihr Produktportfolio. Die in Spanien hergestellten CORVUS UTV, welche vor allem auch für den harten Arbeitseinsatz geeignet sind, werden mit Diesel, Benzin und Elektroantrieb unter dem Slogan „Made in Europe“ produziert. CORVUS wird über speziell ausgewählte Händlerpartner vertrieben werden – im Vordergrund stehen Service, Qualität und ein professioneller Zugang des Handels zu den UTV Modellen als Maschinen für den reinen Arbeitseinsatz.

Premiumqualität aus Südspanien

Die in Südspanien gefertigten UTV von CORVUS zeichnen sich durch Premiumqualität und präzise Fertigungsstandards aus. Auf den Arbeitseinsatz abgestimmte Fahrzeugkomponenten und die herausragenden Rahmenkonstruktionen sämtlicher CORVUS Modelle setzen bereits jetzt einen Standard in dieser Fahrzeugkategorie. 3 UTV Modellreihen gehen bis Mitte 2025 an den Start. Noch im Spätherbst 2024 wird das TOP DIESEL Modell DX4 EPS CAB an den deutschsprachigen Fachhandel ausgeliefert werden. Ausgestattet mit einer Fahrerkabine, Front und Heckscheiben, Scheibenwischer, Heizung, XL Frontbumper, hochwertiger Premiumseilwinde, hydraulisches Kippsystem für Plattform uvm., wird dieses Premium Diesel UTV einen Standard in seiner Klasse setzen – UPE 29.999,– inklusive MwSt. und Nebenkosten. Das DX4 wird alternativ ab 2025 auch als Variante ohne Kabine angeboten werden.

100% Elektrisch

Herausragend ist ebenfalls das neue ELEKTRO UTV EX4 EPS CAB – 100% ELEKTRISCH, welches ebenfalls noch im Jahr 2024 verfügbar sein wird. Ein hochwertiger 48V und 13 KW starker Elektromotor mit einem maximalen Drehmoment von 150 Nm sorgt für den nötigen Antrieb. Perfekt abgestimmte Fahrmodi für den Arbeitsbereich und auch den normalen Strassen – Fahrbetrieb machen das EX4 zu einem Allround UTV mit „grünem Daumen“. Mit einer Reichweite von bis zu 100km (hängt von der Art des Gebrauchs ab) ist das Elektro UTV ein Maßstab in seiner Klasse. Lieferbar ist das EX4 noch im Winter 2024 als Kabinenversion.

Das ideale Einstiegs UTV

Abgerundet wird die Modellpalette ab Mitte 2025 durch Einführung des zweiten Dieselmodells DX4S, welches auf Basis einer neuen kleineren Plattform das Einstiegssegment markieren wird. Das mit einem 800 ccm Diesel YANMAR Motor ausgestattete Modell ist somit das ideale Einstiegs UTV für den professionellen Arbeitseinsatz.

Parallel mit Einführung des DX4S kommt CORVUS auch mit dem Modell UX4 auf den Markt, welches als Benziner, ausgestattet mit einem 600 ccm TGB Motor an den Start gehen wird. Als ideales Cross Over Modell im Einstiegsbereich vereint das UX4 Arbeit mit Freizeitvergnügen.

„Mit Aufnahme der europäischen Marke CORVUS erweitern wir unsere Produktportfolio mit einem weiteren Hersteller im Premiumsegment und bieten dadurch hochwertigste Ware MADE IN EUROPE. CORVUS wird über ein ausgewähltes Händlernetz in Deutschland und Österreich vertrieben, um zukünftigen CORVUS Kunden besten Service im Bereich After Sales zu bieten“. (Michael Leeb – Geschäftsführer der MLT)

Gebaut für den Arbeitseinsatz

„Die Kooperation mit der MLT für die Märkte Deutschland und Österreich ist ein weiterer Schritt unser Premiumprodukt „Made in Europe“ professionell im Handel zu positionieren. Ein ausgewähltes Händlernetz wird zukünftig unsere hochwertigen UTV Modelle mit Diesel, Elektro und Benzinmotoren vertreiben. Designed und produziert in Spanien und gebaut für den Arbeitseinsatz wird Corvus ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil am UTV Markt sein.“ ( Gabriel Motos, Exportdirektor Corvus)

Text und Fotos: Michael Leeb Trading GmbH