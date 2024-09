Brandneues 3-Rad von Can-Am: Canyon

Brandneu: Can-Am Canyon. Das 3-Rad wird als Teil des Produktangebots 2025 vorgestellt. Der Can-Am Canyon ist das robusteste und abenteuerlustigste 3-Rad, welches BRP je hergestellt hat.

Mit besonderen Merkmalen wie größerer Bodenfreiheit, längerem Federweg, Allroad-Rädern, Enduro Anti-Rutsch-Fußrasten und vielem mehr ist der Canyon speziell dafür ausgelegt, Fahrer:innen auf jedes gewünschte Abenteuer mitzunehmen, seien es Kurztrips auf unerforschten Straßen oder mehrtägige Touren.

Der brandneue Can-Am Canyon eröffnet den Fahrer:innen eines 3-Rad-Fahrzeugs mehr unbefestigte und abgelegene Straßen als je zuvor. Vollgepackt mit beeindruckender Technologie, praktischen Funktionen und beispielloser Stauraumkapazität ermöglicht der Can-Am Canyon einen erschwinglichen Einstieg in den populären Markt für Abenteuertouren. Mit seinem stabilen Fahrverhalten und den auf Schutz und Komfort ausgelegten Funktionen können sich Fahrer:innen aller Könnensstufen unter verschiedensten Bedingungen sicher fühlen. Ab Frühjahr 2025 werden bei Can-Am Händlern drei abenteuertaugliche Ausstattungsvarianten (Standard, XT, Redrock) erhältlich sein, zusammen mit 25 praktischen Zubehörartikeln, die speziell für die 3-Rad-Fahrzeuge der Reihe Canyon entwickelt wurden.

Für Abenteurer

„Der brandneue Can-Am Canyon ist für Abenteurer konzipiert und wie gemacht für Menschen, die die weniger befahrenen Straßen suchen“, so Elsa Vilarinho, Director Global Brand Strategy, Can-Am On-Road, Ski-Doo & Lynx. „Da die Beliebtheit von Abenteuertouren von Jahr zu Jahr zunimmt, freut sich Can-Am, ein Produkt anbieten zu können, das die allgemeine Zugänglichkeit dieses Marktsegments verbessert.“

Der Antrieb

Das Herzstück des brandneuen Can-Am Canyon ist ein flüssigkeitsgekühlter Rotax ACE Motor. Mit 1330 ccm Hubraum und 115 PS, treibt er ein halbautomatisches, kupplungsloses Sechsganggetriebe mit Rückfahrfunktion an. Brembo Bremsen mit ABS bringen den Canyon dank beeindruckender Bremskraft schnell und sicher zum Stehen. Fahrer:innen aller Könnensstufen werden den sicheren Stand, den Fahrspaß und das beruhigende Gefühl der Sicherheit zu schätzen wissen.

Das bietet der brandneue Can-Am Canyon

Erhältlich in drei Ausführungen: Standard und XT in Sterling Silver Satin und in der Premium-Ausführung Redrock in Moss Green Satin mit exklusiver, semiaktiver Smart-Shox Aufhängung von KYB.

26 cm Federweg vorne und 23,5 cm hinten Enduro Anti-Rutsch-Fußrasten für mehr Grip bei allen Straßenbedingungen

Modellspezifische Lenkererhöhung für mehr Kontrolle beim Fahren im Stehen

Für jede Art von Abenteuer geeigneter Schutz in Form von Handschutz, robustem Kühlergrill, Antriebsriemenschutz und robusten, abenteuertauglichen Felgen

Brandneue XPS Adventure Reifen sorgen für Grip auf jeder Art von StraßeKomfortables Fahren mit dem manuell schnell verstellbaren Windabweiser

LED-Beleuchtung für beste Sicht durch effiziente und helle Ausleuchtung der Straße

10,25“-Touchscreen-Display mit Apple CarPlay, das Euch durch Euer nächstes Abenteuer führt

Vier Fahrmodi (Sport, Allroad, Rally, Normal) passen den Motor, das Stabilisierungssystem und die Servolenkung an die jeweiligen Fahrbedingungen an

Die Premium-Ausstattung Redrock umfasst serienmäßig eine Rückfahrkamera

Mit 20 LinQ Befestigungspunkten für ein Höchstmaß an Anpassbarkeit und Komfort

25 speziell für den Can-Am Canyon erhältliche Zubehörartikel für die individuelle Anpassung

www.brp.com