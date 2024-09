Brandneue Outlander 850/1000R und Maverick R Max

Can-Am definiert mit dem Produktangebot an Outlander ATVs und der nächsten Generation von leistungsstarken Side-by-Side-Fahrzeugen mit dem Maverick R Max die Leistungsgrenzen neu.

Mit einer neuen viersitzigen Konfiguration, dank der Fahrer den Fahrspaß und das Abenteuer mit Familie und Freunden teilen können, baut der Maverick R Max auf dem Erfolg der Maverick R Plattform auf. Die Outlander Modelle 850 und 1000R setzen mit branchenführender PS-Leistung, mehr Federweg, verbessertem Handling und unverwechselbarem Can-Am Design neue Maßstäbe für das Fahrerlebnis mit einem ATV.

„Can-Am ist eine Marke, bei der es im Wesentlichen darum geht, Grenzen neu zu definieren und das ultimative Erlebnis für jeden Fahrertyp zu schaffen – vom Viehzüchter über den Outdoor-Enthusiasten bis hin zum Rennfahrer“, so Julie Tourville, Director, Global Marketing, Can-Am Off-Road bei BRP. „Mit einer Leistung von über 100 PS sowie seiner in Sachen Federung, Handling, Design und Technologie unübertroffenen Ausstattung spielt der neue Outlander in einer eigenen Liga. Mit der Einführung des Maverick R Max setzen wir auch im Bereich der SSVs neue Maßstäbe. Ob Sie Ihrem Arbeitstag etwas mehr Power verleihen, die Wüste erobern oder im Schlamm Spaß haben möchten – das Produktangebot an ATVs und SSVs von Can-Am ist für alles gerüstet.“

Can-Am Outlander 850 und 1000R 2025

Motor

Der neue Rotax Motor dieser Plattform sorgt für eine überragende Spitzenleistung und macht dieses ATV zum Branchenführer in Sachen Power und Performance. Der V2-Motor mit 999 ccm Hubraum und doppelter obenliegender Nockenwelle nutzt ein hohes Verdichtungsverhältnis mit einem hocheffizienten Einlass- und Auslasssystem, was den Outlander 1000R mit 101 PS zum ersten ATV mit dreistelliger PS-Leistung macht. Der neue 1000R zeichnet sich durch die branchenweit schnellste Beschleunigung aus. Der Outlander 850 bietet mit 82 PS ebenfalls eine beeindruckende Leistung. Beide Modelle verfügen über die Fahrmodi: Arbeit, Standard und Sport, die die Leistungsentfaltung und Performance für die jeweilige Aufgabe optimieren.

Getriebe

Die Modelle Outlander 850 und 1000R sind mit einem völlig neuen CVT-Getriebe ausgestattet, das die Kraft sanft auf den Boden überträgt, gleichmäßige Schaltvorgänge ermöglicht, das Drehmoment verbessert und den Wartungsaufwand reduziert. Die neueste pDrive Primärkupplung ist mit einer neuen, von zwei Rollen verstellbaren Riemenscheibe gekoppelt und überzeugt durch sofortige Schaltreaktion und absolute Zuverlässigkeit.

Fahrwerk & Aufhängung

Mehr Leistung und höhere Geschwindigkeiten erfordern eine bessere Federung und ein besseres Handling. Mit seiner neuen Aufhängungskonfiguration mit breiten, gebogenen Dreieckslenkern vorne und hinten sorgt der Outlander für ultimativen Komfort und Stabilität und ermöglicht u.a. einen verbesserten Anfahrwinkel für das reibungslose Überqueren von Hindernissen und Gräben. Der vordere Federweg hat sich um 4,1 cm auf 27,4 cm erhöht, der hintere Federweg um 5,4 cm auf 30,5 cm, was für überlegene Leistung und Komfort sowie für zusätzliche Bodenfreiheit sorgt, um jedes Hindernis auf dem Trail überwinden zu können.

Ergänzend zur optimierten Aufhängung wurde auch die Lenkgeometrie überarbeitet, wodurch die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten, die Lenkpräzision und der Wendekreis verbessert werden. Ein robuster Stahlrahmen erhöht die Langlebigkeit und Steifigkeit und verringert zugleich das Gewicht. Der durchgehende Unterbodenschutz schützt das Fahrzeug auch bei härtesten Einsatzbedingungen.

Die Varianten 1000R und X mr sind mit einem neuen Vier-Scheiben-System für ultimative Bremskontrolle ausgestattet. Das Bremssystem sorgt jetzt für verbesserte Bremsleistung und Modulation, was zum Teil auf neue Sintermetall-Bremsbeläge und einen neuen Vorderradbremshebel mit optimierter Ergonomie zurückzuführen ist.

Beim Arbeitseinsatz überzeugt der Outlander weiterhin mit einer in seiner Klasse führenden Anhängelast von 830 kg und einer robusten 2″-Anhängevorrichtung (5,1 cm).

Das Max Limited-Paket zeichnet sich durch ein branchenführendes 10,25“-Touchscreen-Display mit Smartphone-Konnektivität aus. Mit der BRP GO! App haben Fahrer Zugriff auf Offroad-Karten, Fahreinstellungen und vieles mehr.

Outlander X mr

Für Fahrer, die Schlammlöcher als ihren Tummelplatz bezeichnen, ist der Outlander 1000R die ultimative Spezialmaschine. Ansaugstutzen, CVT-Entlüftung und Kühler wurden im Verhältnis zum Vorgängermodell höher positioniert, um den Luftstrom selbst bei Fahrten durch tiefsten Schlamm zu verbessern. Ebenso ist der vordere Rammschutz höher angebracht und verfügt über eine Seilwinde mit einem hochbelastbaren Synthetikseil und 1.588 kg Zugkraft, mit der sich der Fahrer selbst aus den schwierigsten Situationen befreien kann. Die Outlander X mr Modelle sind mit den neuen 30“-Reifen XPS Swamp King XL ausgestattet, die speziell für diese Maschine entwickelt wurden und auch unter schwierigen Bedingungen für maximale Traktion sorgen. Ein Aluminiumlenker mit Höhenverstellung um 2,54 cm ermöglicht eine optimale Fahrposition, während der J-Haken und der Schlammgurt höhere Hebelpunkte für die Bergung des Fahrzeugs bieten, eine Funktion, die es nur beim Outlander 1000R X mr gibt. Der verstärkte, LinQ kompatible Heckgepäckträger verfügt über integrierte Haltegriffe, die dem Fahrer helfen können, sich aus schwierigen Situationen zu befreien.

Das Produktangebot im Überblick

Der brandneue Outlander 850 des Modelljahrs 2025 ist in zwei Modellkonfigurationen erhältlich: swm XT und MAX XT. Die Outlander 1000R umfasst fünf verschiedene Modellkonfigurationen: MAX DPS, X mr, XT-P, MAX XT-P und MAX Limited. Mehr über das Outlander Produktangebot 2025 erfahren Sie auf can-am.brp.com.

Can-Am Maverick R Max 2025

Seit seiner Einführung im vergangenen Jahr hat der Maverick R die Landschaft der Performance-Side-by-Side-Fahrzeuge grundlegend verändert – mit einem branchenführenden Rotax Motor mit 240 PS, gepaart mit einem DCT-Getriebe, einer unübertroffenen Achsschenkel-Aufhängung in hoher Ausführung und modernster Technologie. Für 2025 hebt Can-Am den Fahrspaß mit dem Maverick R auf das nächste Level und sorgt mit dem Maverick R Max dafür, dass Familie und Freunde den Kick auf dem Trail miterleben können. Der viersitzige Maverick R Max wurde mit Blick auf den Komfort der Passagiere entwickelt und verfügt über die geräumigsten hinteren Passagiersitze seiner Klasse.

Die Ingenieure von Can-Am haben das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe für das Fahren mit mehreren Passagieren optimiert – durch ein um 40 % kürzeres Übersetzungsverhältnis im niedrigen Gangbereich, eine verbesserte Drehmomentsteuerung für Manöver bei niedriger Geschwindigkeit und verstärkte Komponenten für maximale Haltbarkeit. Darüber hinaus profitieren die ausgewählten Maverick R Max Pakete von einem verbesserten 10,25“-Touchscreen-Display mit integriertem GPS, von einer bei jeder Geschwindigkeit verfügbaren Front- und Rückfahrkamera sowie von einer verbesserten Erkennbarkeit der eingelegten Gänge und gewählten Fahrmodi.

Das Produktangebot im Überblick

Der Maverick R Max hat die X rs Konfiguration mit Smart-Shox. Mehr über das Maverick R Max Produktangebot 2025 erfahren Sie auf can-am.brp.com.

Text und Fotos: BRP