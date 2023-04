Vorschau Quadwelt Ausgabe 03/2023

Mitreden

Und? Wie sieht’s aus, liebe Leserinnen und Leser: ist die Wallbox an der Hauswand oder in der Garage schon installiert? Für das vorhandene oder demnächst anzuschaffende Elektro-Fahrzeug!? Jedenfalls ist die Diskussion über das Für und Wider immer noch in vollem Gange. Erst kürzlich hat unsere Bundesregierung auf europäischer Ebene den Verbrennungsmotor weiterhin über 2035 hinaus im Rennen gehalten. Gut so.

Jenseits von dieser Debatte lässt sich beobachten, dass in unserer Szene immer mehr E-Modelle auf den Markt kommen. Unsere Nische war ja schon immer offen für Neues. Für Anwender bei Kommunen und in Betrieben – etwa im Garten- und Landschaftsbau – macht ein E-UTV oder -ATV auch durchaus Sinn. Wir stellen Euch darum mal zwei Konzepte vor.

Sinnigerweise bezeichnen zwei große Hersteller ihre 2023er Modelle mit modernen Verbrennungsmotoren als die „neue Generation“ und machen sich damit auf den Weg in die kommenden Jahre. Das wird spannend und diese Beiden werden nicht die letzten sein, die auf die konservativen Antriebe setzen. Für Offroad-Fans, Sportfahrer, den alltäglichen Gebrauch und die Hobby­isten macht das ebenso Sinn, wie die Elektrofahrzeuge an anderer Stelle.

Kurzum, Eure Quadwelt beleuchtet beide Seiten in dieser Ausgabe. Macht Euch ein eigenes Bild, empfiehlt

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Wolfssichtung

Die Entdeckung eines Wolfes löst hierzulande regelmäßig Schlagzeilen aus. Dieser Wolf nun auch: Denn der XWolf von GOES hat das Potenzial zum Klassenprimus. Warum klären wir.

Die dritte Ausbaustufe

Am Niederrhein bei E.-ATV war man fleißig. Schon wieder verlässt ein neues Quad die Werkstatt. Es ist die konsequente Weiterentwicklung des Erfolgsmodells „SUPERDUKE“ mit 1.300 ccm.

Neue Outlander am Start

Nach den überarbeiteten Outlandern 650 und 1000 überrascht Can-Am nun mit zwei völlig neuen Modellen: dem 500er und 700er. Zwei Modelle? Tatsächlich teilen sich die Beiden das neue Design und auch den aktuellsten Rotax-Motor.

Neue Generation

Sie ist uns schon einmal begegnet, die CForce 625 Touring. Vor rund drei Jahren hatte der verwendete Eintopf seinen ersten Einsatz im Sondermodell zum 30. Geburtstag von CFMOTO. Heute finden wir ihn im neuen Gewand unter den Fahrzeugen der „neuen Generation“ bei den Chinesen. Also – auf ein Neues.

Kleiner geht auch groß

Müssen Einsteiger-ATVs eigentlich klein sein? Was den Hubraum anbelangt – ok. Aber warum gibt es viele von ihnen oft nur in Kinder-Größen? Quadix macht damit Schluss und bietet eine Alternative.

100 Prozent elektrisch

Der neue TERRAIN EX4 von CORVUS bietet eine hohe Ladekapazität, geringe Wartungskosten und eine lange Lebensdauer, vereint mit präziser Leistung für jeden Arbeitseinsatz. Elektrifiziert? Hier die Fakten.

Emissionsfrei ATV fahren

ATVs mit E-Antrieb sind noch nicht alltäglich. Man muss schon genau hinschauen, wo die leisen Vierräder gezielt im Einsatz sind. Noch ist die Auswahl überschaubar. Was tun, wenn man eins braucht? Ganz einfach – man baut selbst ein Elektro-ATV. Wie die Rein Drost Machinehandel b.v. aus den Niederlanden.

Hauptsache ankommen

Eugen Eble und sein Team wollten es wissen: Rallye-Premiere für den Segway Villain SX10. Sie nahmen mit einem fabrikneuen Fahrzeug im nahezu serienmäßigen Zustand an der Tuareg-Rallye teil. 1.500 Kilometer extrem offroad.

Mit dem Vierrad an den Strand

Ein Wochenende im dänischen Blavand hatten die Quad- und ATV Freunde Schleswig-Rendsburg e.V. zusammen mit der Quad Crew Münsterland geplant. Eine gute Idee, wie sich herausstellte.

Galmobile verändert die Welt

Galmobile ist ein hochleistungsfähiges und mobiles Wasserreinigungs- und Entsalzungsfahrzeug aus Israel. Aus jeder erdenklichen Wasserquelle stellt es hochwertiges Trinkwasser her und stillt so ein menschliches Grundbedürfnis – ebenso einfach wie effektiv.

Ein Tag im Wald

Unsere Fahrzeuge werden inzwischen wieder stärker dort eingesetzt, wofür sie ursprünglich gebaut wurden – bei der Arbeit. Lange Zeit sah man sie hauptsächlich als Touren- und Spaßfahrzeuge an. Dieser Trend ist schon länger rückläufig.

Druck halten

Falscher Reifendruck kann unerwünschte Konsequenzen haben – Reifenplatzer, Aufschaukeln, höherer Kraftstoffverbrauch und erhöhter Reifenverschleiß.

Weitere Themen:

Greenkeeper

Eine gute Nachricht: Die ATVs und Mule von Kawasaki feiern ihr Comeback! Das wird viele Fans freuen, schließlich sind diese Kawasaki-Produkte für ihre hochwertige und zuverlässige Technik bekannt. Jetzt kehren die Fahrzeuge zurück ins Portfolio von Kawasaki. Den Anfang bei den ATVs macht die in Schwarz und Camouflage lieferbare Brute Force 750 4x4i EPS, die per Lenkerschalter von 2-Rad- auf Allradantrieb umgeschaltet werden kann.

30-Jahre-Party

Als Peter Kremsreiter sen. und Peter jun. vor fünf Jahren das 25-jährige Firmenjubiläum feierten, geriet die Feier zum größten Treffen der damaligen Saison. Sämtliche Quad-Clubs der Umgebung sowie aus dem benachbarten Österreich machten den Jubilaren ihre Aufwartung. Dazu gesellten sich zahlreiche Kunden und Freunde, die ebenfalls mit ihren Fahrzeugen anreisten. Das soll sich zum runden Geburtstag der Quad- und ATV-Ranch wiederholen. So laden die beiden Chefs alle Inter­essierten wieder ein, in und um ihren Familienbetrieb zu feiern, Party zu machen und einfach eine gute Zeit zu genießen.

Made im Westerwald

Die Firma Heck-Pack bietet mit dem Heckträger „Premium“ einen absenkbaren Heckträger, der die Beladung und Entladung sehr vereinfacht. Der Heckträger ist aus langlebigem, sehr stabilen, feuerverzinkten Stahl gefertigt, ist aber auch in Edelstahl-Ausführung erhältlich.

Beitler startet neu durch

Zum Openday und zur gleichzeitigen Eröffnung des neuen Shops hatte die Quadfactory Beitler Mitte März eingeladen. Rund 120 Gäste fanden trotz widrigem Wetter den Weg nach Elsteraue, im Dreiländereck von Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Neben dem neuen Zubehörshop, der mit den Marken LS2, Quadbros, Ballern und Produkten aus dem Hause Parts Europe bestens aufgestellt ist, waren auch neue 2023er Modelle namhafter ATV-Hersteller am Start.

CFMOTO jetzt auch bei Eble4x4

Ab sofort vertreibt Eble4x4 aus dem badischen Kürzell auch die Fahrzeuge von CFMOTO. „Wir sind stolz mit CFMOTO jetzt auch den Marktführer in Deutschland als starken Partner zu haben“, sagt Firmenchef Eugen Eble. Das Unternehmen führt künftig die gesamte Fahrzeugflotte vom Einsteiger-ATV CForce 450 über das Arbeitspferd UForce 1000 bis hin zum sportlichen Side-by-Side ZForce 1000 Sport R.

Die Welt erfahren

Als Hersteller von hochwertigen Fahrzeugen ist E.-ATV Racing aus dem Neukirchen-Vluyner Ortsteil Rayen in der Quad-Szene eine Institution. Mit E.-ATV Adventure World bietet Clemens Eicker mit seinem Team auch Reisen zu attraktiven Offroad-Destinationen und Rallye-Service an. Mit dem Sattelschlepper werden Fahrzeuge und Gepäck vom Niederrhein aus direkt an den Startpunkt der jeweiligen Tour transportiert.

Spurverbreiterungen von 3P, ab sofort mit ABE lieferbar

3P, die Spezialisten für die Entwicklung von Fahrzeugkomponenten bieten ab sofort Spurverbreiterungen mit einem Lochkreis von 4 x 110 Millimeter für alle aktuellen Quad/ATV Modelle an. „Im ersten Schritt haben wir uns für dieses Maß entschieden,“ sagt Stefan Niemerg, Inhaber von 3P.

Mit ELKA auf Stufe 3

Quadcross- und Endurospezialist Matthias Briel hat wieder neue Stoßdämpfer aus Kanada im Angebot. Die weltweit von vielen Profis eingesetzten, hochwertigen Fahrwerkselemente importiert Quad Briel nach Deutschland und bietet den vollen Service für ELKA. Derzeit macht Matthias den Sportfahrern ein attraktives Angebot.

Fun Fahrzeuge im Schwabenland

Seit 1995 ist das Team vom Auto Center Brenner (ACB) im Weinsberger Tal die Anlaufstelle für motorisierte Fun Fahrzeuge. Im Mai feiert das Brenner Team nun den 28-jährigen Firmen-Geburtstag.

10 Jahre Quadcenter Kraichgau

1995 sammelte Michael Koch die ersten Erfahrungen mit einem Quad. Seitdem ist er begeisterter Anhänger der Szene. Nachdem er sich eine KTM 525 zugelegt hatte, war er komplett angesteckt vom Quadfieber. Schließlich machte er daraufhin sein Hobby zum Beruf und eröffnete im April 2013 seinen eigenen Laden in Sinsheim.

Quad Team Tirol wird Zehn!

2013 ist das Quad Team Tirol dank einiger Leute entstanden. Nach und nach wurde die kurz QTT genannte Clique nicht nur bekannter, sondern auch immer stärker und Teamfähiger! Beim QTT kommen alle zusammen, die Freude am Vierrad und am Quad-Fahren finden. Im Zillertal und dem Tiroler Unterland findet sich heute ein großes Netzwerk zum Austausch von Erfahrungen und Erlebnissen.

Spürbarer Unterschied

Bedingt durch die große Fahrzeughöhe, das hohe Gesamtgewicht sowie ein extremes Potential bei Zuladung und möglichen Anbauteilen ist bei den Spyder RT sowie den hoch ausgestatteten F3 Modellen ein ganz besonderes Augenmerk auf die Dämpferabstimmung zu legen.

Ein neuer Lebensabschnitt

Thomas Sacksteder und seine Frau Heike verlassen die von ihnen mitbegründete und mehr als 37 Jahre lang geführte Sacksteder GmbH. Das Familienunternehmen übernimmt Günter Sacksteder und wird weiterhin die Quads, ATVs und SxS von Kawasaki, Can-Am, Kymco, Polaris und Yamaha vertreiben. Nebst allem erdenklichen Zubehör und Service. Insofern bleibt für die Szene fast alles beim Alten. Thomas und Heike widmen sich bereits ihren neuen Projekten.

