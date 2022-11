POLO gibt Vollgas für 2023

Zum kommenden Saisonstart eröffnet POLO gleich drei neue Stores in der DACH-Region. Im westfälischen Gronau, an der Grenze zu den Niederlanden, sind die Bagger bereits abgezogen und die Hochbauer haben übernommen. Im für POLO erstellten Neubau begrüßt die POLO Crew Gronau voraussichtlich ab März seine Kunden in der Borgwardstraße 2. Gut zu erreichen, denn relativ nah an der B54/ A31 gelegen, präsentiert der Zubehörmulti aus NRW auf knapp 750 m² Ladenfläche die neusten Trends für Motorradschutzbekleidung, -zubehör und -technik. In gewohnt fachkundiger Manier stehen die Kollegen den deutschen wie auch niederländischen Besuchern beratend zur Seite. Weiter geht es in Bonn am Heinrich-Böll-Ring 10 – hier erhält die Bundesstadt mit über 1.100 m² einen der größten POLO Stores im Zentrum Deutschlands. Verkehrstechnisch gut gelegen und mit ausreichend Parkplätzen versehen, wird der neue Store voraussichtlich ebenfalls ab März für die Sicherheit der örtlichen Motorradfahrer sorgen. Im Norden Österreichs schließt POLO die geografische Lücke zwischen den Standorten in Salzburg und Wien mit einem neuen Store in Traun bei Linz. Die Bäckerfeldstr. 15-17 wird ab April 2023 die neue Heimat der POLO Crew in dieser Region und präsentiert verkehrsgünstig an der A1 gelegen das reichhaltige Produkt-Sortiment auf rund 800 m². Sobald die genauen Zeitpunkte für die Neueröffnungen der Stores fixiert sind, lädt POLO separat zu den Feierlichkeiten ein.

Mehr Info: www.polo-motorrad.com