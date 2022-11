Nikolausausstellung 2022 bei Sacksteder

Adventszeit heißt auch in diesem Jahr, dass der Nikolaus ins Saarland kommt. Nach zwei Jahren ist es endlich wieder soweit! Er besucht die Firma Sacksteder zur Ausstellung. Beschenkt wird dabei die Szene. Am Samstag, den 03. Dezember 2022 ist der heilige Mann zu Gast in den Räumen des umtriebigen Teams um die Familie Sacksteder. Euch erwarten wie immer großartige Attraktionen und eine letzte geführte Ausfahrt in diesem Jahr. Also kommt vorbei und verbringt gemeinsam einen schönen Tag mit köstlichem Winzerglühwein vom Weingut Jörg Thul. Ab 10 Uhr geht’s los. Für die Teilnahme an der Ausfahrt sollten sich alle Teilnehmer vorab per Telefon (06831) 82786 oder per Mail chantal.sacksteder@sacksteder.de anmelden.

www.sacksteder.de