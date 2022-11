Mit Riesen in Österreich

Mit einer kleinen Gruppe bestehend aus vier Männern war die Crew von Motorgeräte Riesen aus Northeim eine Woche lang rund um Innerkrems im wunderschönen Kärnten unterwegs. „Wir sind in dieser Woche über 1.000 Kilometer gefahren“, erzählt Kerstin Riesen und erwähnt, dass unter anderem dabei der neue Segway Snarler 600 GL-F getestet wurde, der seit Kurzem im Angebot der niedersächsischen Firma ist. „Das Fahrzeug hat diese Aufgabe wunderbar gemeistert“, resümiert Dirk Riesen, der über die Internetseite www.motorgeraete-northeim.de auch Quad-Touren anbietet. Die in Österreich führte entlang der Nockalmstraße ins Maltatal zur Kölnbreinsperre, auf den Katschberg, an den Millstätter See und sogar bis ins Salzburger Land auf die Höllalm bei Sankt Martin im Pongau. Einen Tag vor der Rückreise blieb noch Zeit, die Freundschaft zu den Quadfreunden Lavanttal zu pflegen. Die Reisegruppe stattete dem Club in Innerkrems einen Besuch ab. Ab Wolfsberg hatten die Quadfreunde eine großartige Ausfahrt vorbereitet, bei der es auch kleine Herausforderungen zu meistern gab. „Schade“, bedauert Dirk, „dass der Urlaub so schnell vergangen ist. Aber wir haben uns fest vorgenommen die Quadfreunde Lavanttal im nächsten Jahr wieder zu besuchen.“

Wer dazu mehr wissen will, schaut mal im Laden von Motorgeräte Riesen vorbei oder auf der Webseite unter www.motorgeraete-northeim.de

