Mandrill: Alles aus einer Hand

Die neue Marke aus Deutschland im Sektor Electric UTV/ SxS Fahrzeuge startet jetzt durch. Das 12-köpfige Mandrill Team blickt auf über neun Jahre Erfahrung im Bereich Hybrid- und E-Drive- Development zurück!



Dazu gehören Aufgabengebiete wie der Prototypenbau, aber auch Hard- und Softwareentwicklung, sowie viele erfolgreich abgeschlossene Projekte im Bereich Elektrifizierung und Hybridisierung von konventionellen Fahrzeugen für den Personen- und Gütertransport. Ebenso entstanden Spezialfahrzeuge für eines der härtesten Einsatzgebiete der Welt, dem Bergbau. Letztgenanntes Fahrzeug befindet sich mittlerweile in Serie und ist weltweit auf dem Markt verfügbar. In Serie soll nun auch das SxS von Mandrill gehen. 2019 entstand die Idee dazu, die anfangs eher nebenbei aus Enthusiasmus betrieben wurde. Die Entwicklung des ersten Prototyps wurde auf der Basis eines Arctic Cat Wildcat 1000 aufgesetzt, da es sich hierbei um ein sehr kompaktes Fahrzeug handelt und Mandrill den Antriebsstrang so kompakt und leistungsstark wie möglich konzipieren wollte. Der Prototyp M-ONE wird derzeit noch als Testfahrzeug und Demonstrator eingesetzt und darf von Interessenten und auch Skeptikern gerne gefahren werden. In Zusammenarbeit mit einem namhaften und erfolgreichen SxS Dakar Racing Team wird derzeit der neue Rahmen konstruiert, welcher auch eine FIA Zulassung haben wird. Mandrill verwendet für das Serienfahrzeug nur zertifizierte Großserienkomponenten von namhaften Zulieferern und sogar Erstausrüstern, welches für einen enorm hohen Qualitätsstandart spricht und sicherstellt, dass bei dem für den Sommer ´23 geplanten Serienstart die Bedarfe gedeckt werden können. Selbst die Software wird bei Mandrill im eigenen Hause entwickelt und basiert auf einer ausgeklügelten Softwarearchitektur. Die Vorbestellungen laufen bereits. Ab sofort kann jeder ein Fahrzeug für sich reservieren. Der Eingang der Reservierung ist gleich die Reihenfolge der Auslieferung.

Informiert Euch auf www.mandrill-sxs.de