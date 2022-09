Ein neuer Stammtisch

Stammtische sind klasse: man verbringt Zeit mit Gleichgesinnten, hat ein paar schöne Stunden und redet – im Falle von Quad- und ATV-Fans – gerne viel Benzin. Der Firmensitz von Automobilservice Schmitz hatte sich als Anlaufpunkt eines solchen Stammtisches herauskristallisiert. „Es hat sich tatsächlich so ‚eingebürgert‘, dass einige unserer Kunden, sobald samstags die Sonnenstrahlen rausgekommen waren, auf einen spontanen Besuch und auf einen Kaffee reingeschaut haben“, berichtet Dennis Schmitz. Das brachte ihn und sein Team auf die Idee, daraus eine Art Institution zu machen. „Wir haben die ersten Male für den Stammtisch das Grillgut, Brot, Getränke usw. kostenlos gestellt. Einfach um zu schauen, wie es bei den Leuten ankommt“, berichtet Melanie Schmitz. Die Idee bzw. der Stammtisch kommen offenbar gut an. Und so melden sich immer öfter und regelmäßig viele Leute an. Inzwischen wird daher ein kleiner Obolus für Fleisch und Getränke fällig. „Für den nächsten Stammtisch werden wir uns auch wieder was einfallen lassen“, verspricht Melanie. „Wir haben uns aber noch nicht zwischen Reibekuchen, Leberkäse oder Champion-Pfanne entschieden, das machen wir immer spontan.“ Ein solches Treffen gestaltet sich dann immer ab 13 Uhr. Die Werkstatt ist zu und der Verkaufsraum wird umfunktioniert.

Verkaufsgespräche werden bewusst nicht geführt, dazu können Interessierte gerne Termine machen. Vielmehr treffen sich Gleichgesinnte zum Plausch und Spaß haben, egal welcher Marke das jeweilige Fahrzeug ist und von welchem Händler es stammt. Es geht ausschließlich um das gemeinsame Hobby. So entwickelten sich schon schöne Freundschaften. Der Termin wird stets auf den Sozialen Medien bekannt gemacht. Der Stammtisch soll solange es das Wetter zulässt weiterlaufen, an „Schlechtwetterlösungen“ wird gearbeitet.

Schaut mal mit rein:

Automobilservice Schmitz,

Hamburger Straße 16

50321 Brühl

www.as-schmitz.com