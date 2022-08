Fred ist immer dabei

Morgens beim Bäcker, mittags in der Kantine, nachmittags zur Einkaufstour und abends im Kino: Fred ist dabei.

Fred ist das Portemonnaie von Feuerwear und überzeugt innen wie außen mit Design, Funktion und Nachhaltigkeit: Die clever durchdachte Innenaufteilung bietet genügend sicheren Platz für Ausweise, Karten und Geld. Mit dem besonderen Ausgangsmaterial ist jeder Fred dazu ein Unikat mit Geschichte und Style. Schließlich sind alle Produkte handgefertigt aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch, der individuelle Einsatzspuren und Aufdrucke mit sich trägt. Durch die Wiederverwendung des robusten Materials schützt der einstige Lebensretter nachhaltig die Umwelt und ist ein treuer Begleiter für alle Einsätze des Alltags. Der ausgemusterte Feuerwehrschlauch ist extrem strapazierfähig, hochwertig, schützt den wertvollen Inhalt. Das macht Fred auch zum idealen Geldbeutel für den Outdoor- und Offroadeinsatz. Neben dem Kleingeld- und Scheinfach verfügt Fred über insgesamt elf Kartenfächer, sodass zu Personalausweis, Führerschein und Versichertenkarte auch die vielen weiteren Karten, wie Mitgliederausweise oder Kundenkarten, ausreichend Platz finden. Da man diese unterwegs nicht immer dabeihaben muss, können acht der Kartenfächer kompakt an einem Stück herausgenommen werden. Fred ist dann gleich noch schmaler und die Karten bleiben Zuhause sortiert an einem Platz. Fred ist in den Schlauchfarben Rot und Weiß sowie in Schwarz zum Preis von 59,- Euro im Webshop unter www.feuerwear.de und bei ausgewählten Händlern erhältlich.