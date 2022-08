Auf zum Offroad-Wochenende

Vom 14.-16.Oktober 2022 wird Moto Car Wiesmoor im Geländeteil des Circuit Meppen – vormals bekannt als Funpark Meppen – ein Offroad Weekend für Quads, ATVs und SxS veranstalten.

„Wir sind sehr glücklich, dass wir nach dem Verkauf des Funparks Meppen auch von den neuen Eigentümern mit offenen Armen empfangen wurden“, sagt Christian Böhnke, Junior Chef bei Moto Car Wiesmoor. So konnten die Vorbereitungen für das Oktober Event anlaufen, da jetzt Planungssicherheit besteht. „Wir werden ein echtes Highlight in der Quadszene auf die Beine stellen“, so Christian, „es ist geplant das einige Hersteller aktuelle Fahrzeuge ausstellen und Probe-und Taxifahrten anbieten“. So wird Yamaha mit der All Terrain Tour 2022 in Meppen Station machen. Ebenfalls erwartet werden CFMOTO und Can-Am. Ergänzt wird die Ausstellungsfläche durch einige Zubehör- und Infostände. Wie bei allen Offroad Events von Moto Car Wiesmoor soll auch der Fahrbetrieb keinesfalls zu kurz kommen. Tagsüber ist das freie Fahren im Offroad Park möglich. Eine besondere Station ist sicherlich, dass auch der riesige Kühlturm des ehemaligen Gaskraftwerks wieder von innen befahren werden kann. Jeder Teilnehmer kann mit seinen Fahrzeug an den sehr beliebten Wettbewerben teilnehmen. Es stehen ein Beschleunigungswettbewerb (Dragrace) und ein Fahren auf Zeit im Tümpel (Mudrace) auf dem Programm. Auf jeden Fall wird es wieder eine geführte Geländeausfahrt bei Dunkelheit geben (Nachtwanderung).

„Einige Überraschungen haben wir auch noch in petto“, verspricht Christian und verweist auf die Kinderbahn, die wieder von den Quadengeln Ostfriesland betreut werden wird. Für die Verpflegung ist der Imbiss der Gokart Bahn während der Veranstaltung geöffnet. Ein Abendprogramm gibt es selbstverständlich auch. Entweder findet am Eventwochenende im Circuit Meppen ein Oktoberfest statt, oder im Pub wird gefeiert. Es können ein 1- oder 2-Tages Tickets oder ein Wochenendticket gebucht werden.

Weitere Infos und Buchungsmöglichkeiten unter: www.moto-car-wiesmoor.de