UForce für die Johanniter

Unfälle in unwegsamem Gelände und abseits befestigter Wege stellt Rettungskräfte regelmäßig vor besondere Herausforderungen.

Bergregionen, Wander- und Skigebiete sind beliebte Anlaufpunkte für Sonnen-, Erlebnis- und Abenteuerhungrige. Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter sind sie unterwegs und können sich verletzen bzw. verunfallen. Befindet sich eine verletzte Person irgendwo im Wald, vielleicht sogar noch ohne Handyverbindung, wird es unter Umständen und je nach Verletzung eng. Darum hat sich die Johanniter Unfallhilfe an das Team von Dirk Riesen gewandt.

Bei der Firma Motorgeräte Riesen suchte die Regionalbereitschaft Harz-Heide nach einem geländegängigen Einsatzfahrzeug für eben den gerade geschilderten Zweck. Die Auswahl fiel auf ein UForce 1000 von CFMOTO. Dirk bestellte gleich die passenden Türen und einen Unterfahrschutz mit, bevor weitere Um- und Aufrüstungen vorgenommen wurden. So sind die Teleskop-Blaulichtanlagen auch auf gelbes Signallicht umschaltbar, die kleineren Leuchten fanden Platz in der Verkleidung. Eine starke Lichtleiste erhellt auch den dunkelsten Waldweg bei Nacht, zwei Lichtwürfel tun selbiges nach hinten. In der von einer Windschutzscheibe mit Wischer behüteten Fahrerkabine, befinden sich die Steueranlagen für die zusätzlichen Baugruppen, wozu selbstverständlich auch ein Martinshorn – die Sondersignalanlage – zählt. Die Johanniter übernahmen die Folierung in ihren Farben selbst, orderten aber bereits zwei weitere UForce.

Motorgeräte Dirk Riesen

Düderoder Str. 3, 37589 Kalefeld – OT Düderode

Tel.: (0 55 53) 91 90 31, E-Mail: info@motorgeraete-northeim.de

www.motorgeraete-northeim.de

www.harz-quad-tours.de