Endlich: Flensburg bekommt eine eigene Louis-Filiale

Am 22./23. Juli geht es los: Eröffnungswochenende in Flensburg. Die neue Filiale liegt mitten in der Stadt, in der Husumer Straße 41, nur ein paar Schritte von der legendären Flensburger Brauerei entfernt. Trotzdem ist sie über die Westtangente schnell und einfach zu erreichen – auch von Dänemark aus über die E45 (A7, Ausfahrt Flensburg). Genügend Parkplätze sind selbstredend vorhanden.

Den Standort hatten die Louisianer schon lange auf dem Wunschzettel. Zum einen ist die Region zwischen Schlei und Flensburger Förde eines der schönsten Motorradreviere Norddeutschlands. Zum anderen verkürzt sich die Anreise für die vielen dänischen Kunden um etwa 75 km.

Hier geht’s rein. Ab dem 22. Juli. Das ehemalige Möbelgeschäft bietet reichlich Platz und eine helle, offene Atmosphäre. Zumindest äußerlich ist die Filiale Flensburg schon zu erkennen. Vier Wochen vor der Eröffnung ist der Innenausbau in vollem Gange.

Woher auch immer die Kunden kommen, auf über 1.600 m² Ladenfläche finden sie eine gigantische Auswahl an Bekleidung, Zubehör, Ersatz- und Verschleißteilen rund ums motorisierte Zweirad. Dazu gibt’s die gleiche freundliche Atmosphäre und kompetente Beratung wie in den über 85 anderen Filialen des Hamburger Traditionsunternehmens.