Der Harz ruft!

Vom 16.06. – 19.06.2022 werden die Tore der Westernstadt Pullman City Harz wieder traditionell zum Fronleichnam-Wochenende für die Quad-Szene aus ganz Europa geöffnet.

Über viele Jahre hat sich das „Kult Treffen im Harz“ zum großen Familien-Event entwickelt und auch in diesem Jahr steht wieder jede Menge Spiel und Spaß für Groß und Klein auf dem Programm. Pullman City Harz bleibt ein idealer Ort um Freunde zu treffen und mit Gleichgesinnten ein erlebnisreiches Wochenende in der einzigartigen Westernatmosphäre zu erleben. Ob es die Umgebung des Harzes ist, die zum Fahren einlädt, das spektakuläre Showprogramm der Westernmetropole oder die anregenden Benzingespräche in den einzelnen Camps der zahlreichen Teilnehmer. Also kurzum – hier ist für jeden was dabei. Was sich in den letzten Jahren bewährt hat, bleibt natürlich auch in diesem Jahr auf dem Programmzettel.

Dazu zählen die täglichen Veranstaltungen für unsere kleinen Gäste wie Kinderparcours und eine Quad-Action-Schatzsuche. Auch für die „Großen“ bleiben die bekannten Aktionen weitestgehend bestehen. Ein paar kleine Veränderungen wird´s geben. Hier darf man gespannt sein. Es wird wieder eine Händlermeile geben, auf der ausgewählte Anbieter das Event nutzen möchten, um neue Produkte vorzustellen oder auf ihre Produktpaletten aufmerksam zu machen. Der Campingplatz ist ab 15.06.2022 bereits für Teilnehmer geöffnet. Dies ist die ideale Gelegenheit auch schon vor dem Treffen ein paar entspannte Urlaubstage im Harz und der Westernstadt zu verbringen. Dazu meldet Ihr Euch einfach an der Tageskasse an.

Mehr unter: www.pullmancityharz.de