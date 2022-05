Jeder andere wirft das Handtuch!

Fahrzeugpflege ist für die noch junge deutsche Marke Viamontis Premium-Autopflege aus Bad Wiessee mehr als nur ein austauschbares Business: Es handelt sich um eine echte Jugendliebe.

So haben die Geschäftsführer Nikolai Kulterer und Tim Julian Winters schon als Teenager leidenschaftlich gerne die Autos ihrer Familien und die von Besuchsgästen gewaschen. Vor diesem Hintergrund entstehen heute nicht nur überzeugende Reinigungsmittel Made in Germany, sondern auch die perfekten Utensilien für alle Auto-Enthusiasten. Für den perfekten Start in die neue Pflegesaison 2022 entwickelte die Marke das wohl saugstärkste, am besten verarbeitete und langlebigste Auto-Trockentuch der Welt: das „Drying Towel 2.0“.

Egal ob Handpflege oder Waschanlage: Wer lange Freude an seinem frisch gereinigten Auto haben möchte, sollte es bis auf den letzten Tropfen Wasser „abtrocknen“. „Denn Feuchtigkeit wirkt auf Straßenstaub und Blütenpollen wie ein Magnet“, erläutert Nikolai Kulterer, Geschäftsführer von Viamontis Premium-Autopflege. „Hartes Wasser hinterlässt beim Trocknen zudem Kalkflecken.“ Kein Wunder also, dass es kaum ein Waschutensil gibt, über das mehr in den Sozialen Medien debattiert und gestritten wird als Auto-Trockentücher. Diese haben dem klassischen Fensterleder schon längst den Rang abgelaufen. Das Unternehmen hat in Deutschland das nach eigenen Recherchen saugstärkste Auto-Trockentuch der Welt entwickelt. Als 80×50 cm großes Max (19,99 Euro) fasst das „Drying Towel 2.0“ mehr als 3,5 Liter Wasser. Selbst das kompakte, nur 40 x 40 cm große S (9,99 €), „schluckt“ mehr als eine große Wasserflasche (>1,5 Liter).

Das in Schwarz, Blau und Pink sowie in den zuvor genannten zwei Größen erhältliche „Drying Towel 2.0“ von Viamontis Premium-Autopflege hat jedoch noch mehr zu bieten. Durch seine handvernähte und in jedem Detail außerordentlich hohe Verarbeitungsgüte bietet es sich natürlich auch für die professionelle Auto- und natürlich auch Quad-, ATV- und SxS-Pflege an.

Weitere Infos und mehr Produkte unter www.viamontis.de