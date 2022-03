Von der Roadshow in den Einsatz

Stolz konnte die Firma Matthes aus Gallun ihre Umbauten präsentieren. Das Team um Chef Marcus Matthes hatte die robusten UTVs von KIOTI für den Einsatz bei Feuerwehren aus- und aufgerüstet.

In Brandenburg konnten Vertreter der Hilfsorganisationen und des Katastrophenschutzes sich ein Bild der Fahrzeuge machen und Probe fahren. Von der anschließend gewonnenen Ausschreibung profitierten die Freiwilligen Feuerwehren Heidesee und Lieberose.

Viel Power Grobe Stollenreifen Team Firma Matthes Übergabe an die Feuerwehr

An die Wehrleute konnten optimierte Side-by-Sides übergeben werden, welche nicht allein über die obligatorischen Sondersignalanlagen verfügen. Zusatzscheinwerfer und Lichtbalken erhellen das Einsatzszenario. Ein Batteriewächter sorgt für ständige Bereitschaft des Fahrzeugs, das nun auf gröberen Reifen unterwegs ist, um die Geländegängigkeit nochmals zu erhöhen.

Die KIOTI K9 sind primär für die Verwendung in der Brandschutzeinheit des Landkreises vorgehalten. Sie werden als Logistik und Verbindungsfahrzeuge eingesetzt. Zur Anfahrt in die Einsatzräume werden noch Anhänger für die Mannschaftswagen beschafft. Marcus Matthes konnte den Auftrag trotz aller Widrigkeiten während der Pandemie erfolgreich abschließen.

http://www.gartentechnik-matthes.de