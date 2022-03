NEU: POLO in Dortmund-Kley

Neuer Store an alter Stelle: der POLO Store in Dortmund-Kley präsentiert sich in neuem Gewand und wartet zur Neueröffnung am 11. und 12. März mit vollem Programm auf.

Seit 1999 ist der POLO Store in Dortmund-Kley in der Brandschachtstraße 2 die Anlaufstelle für Biker aus der Region, doch ein Unwetter wie im Sommer 2021 hatte bis dato noch niemand erlebt. Der Standort war stark von den Überschwemmungen betroffen, sodass man die lange Winterpause für massive Renovierungs- und Umbauarbeiten der über 700 m² großen Verkaufs- und Lagerfläche nutzte. In neuem Glanz an alter Stelle präsentiert die POLO Crew stolz am 11. und 12. März den neuen Store und lädt alle Biker aus der Region herzlich auf einen Besuch ein.

Neben den grandiosen Neuheiten im POLO Programm warten exklusive Rabatte auf die Besucher. Vor Ort gibt es 25.000 Euro in bar zu gewinnen und es besteht die Möglichkeit zur Teilnahme am großen jährlichen POLO Gewinnspiel. Hier winken zum Saisonende drei BMW-Motorräder als Hauptpreise. Wer mit der eigenen Maschine kommt, kann die Chance nutzen und auf dem hauseigenen Leistungsprüfstand erfahren, wie gut sein Bock noch im Futter steht. Für Speisen und Getränke ist bestens gesorgt. Die ganze POLO Crew im Store freut sich auf viele Besucher. Es gelten die tagesaktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.

ÜBER POLO MOTORRAD

Die POLO Motorrad und Sportswear GmbH entwickelt und vertreibt Motorradbekleidung, -zubehör und -technik. Mit über 90 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern der Branche. POLO wurde 1980 gegründet und beschäftigt heute rund 850 Mitarbeiter.