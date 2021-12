Vorschau Quadwelt Ausgabe 01/2022

Vorschau Magazin

Auf der Messe EICMA im vergangenen November in Mailand wurden nicht viele Quads, ATVs oder Side-by-Sides ausgestellt, berichten unsere niederländischen Freunde vom Magazin QuadXpress. Die Kollegen waren vor Ort auf Recherche. Das heißt jedoch nicht, dass es nichts Neues gibt, liebe Leserinnen und Leser. Ganz im Gegenteil! Eine Menge neuer Vierräder stehen für die kommende Saison in den Startlöchern. Darunter auffallend viele Side-by-Sides. Wie immer spannen sie den Bogen zwischen Arbeit, Sport und Spiel, oft sogar mit nur einem einzigen Modell. Und so entstand in dieser ersten Ausgabe des neuen Jahres ein gewisser Schwerpunkt zu dieser Fahrzeugkategorie. Wir spannen denselben Bogen mit Fahrzeugtests und -präsentationen sowie Reise- und Sportreportagen. Unter den getesteten Modellen ist auch der lang angekündigte und erwartete Fugleman von Segway, der bereits seit der EICMA 2019 auf sich warten ließ. Wir stellen Euch natürlich auch Neuheiten im Bereich der ATVs und Quads vor und werfen einen Blick auf die Dreirad-Fraktion. Hier gibt es auch viel Neues zu berichten, wenngleich unsere Titelstory einem alten Bekannten gewidmet ist, an dem es immer noch neue Seiten zu entdecken gibt. Am Thema E-Antrieb kamen wir schon beim letzten Mal nicht vorbei. So auch diesmal nicht. Und so berichten unsere niederländischen Kollegen unter anderem von einem irren Prototyp, der bei ihnen um die Ecke entwickelt wurde und vieles bisher Dagewesene in den Schatten stellt.

Das es so viel Neues im neuen Jahr gibt, freut

freut

Ralf Wilke, Chefredakteur

redaktion@quadwelt.de

Nachschub ist da!

Ganze fünf Jahre liegt die letzte Vorstellung eines neuen ATVs von ODES bereits zurück. In der Zwischenzeit wurde die 800er modellgepflegt und stellte sich mutig auch unseren Tests und Vergleichen. Jetzt sind die neuen Fahrzeuge da und es gibt die ganze Bandbreite.

Der Popstar unter den Quads

Es gibt Fahrzeuge in unserer Szene, die sind nicht wegzudenken, geschweige denn klein zu kriegen. Sie sind seit Jahren auf dem Markt und begeistern jene, die einen günstigen Einstieg wollen oder Zuverlässigkeit suchen. Der MAXXER von KYMCO ist so ein Quad.

Entdeckung mit drei Rädern

Eine Bikerin entdeckt den Spyder. Erkenntnis: Es ist weder Auto noch Motorrad, auch kein Quad – aber man darf es mit einem Pkw-Führerschein fahren und kann sich wohlfühlen auf diesen drei Rädern. Und sogar richtig Spaß haben!

A long (All Terrain) Vehicle

Mehr Ladung an schwer erreichbare Orte und durch‘s Gelände transportieren ist mit dem vielseitigen Can-Am Traxter PRO DPS HD10 möglich. Das Fahrzeug verfügt über eine extra lange, multifunktionale Ladebox.

Access Motor 2022 Lineup

Mit einem breiten Fahrzeugprogramm stellt sich Access Motor für das neue Jahr auf und zeigt, was der eigens entwickelte 1-Zylinder Motor kann.

Made in Europe

Knapp anderthalb Jahre ist es her, dass CORVUS aus Spanien uns seine neuen Arbeitsfahrzeuge präsentierte. Unter den Profianwendern kommen die dieselgetriebenen Alleskönner gut an. Die neue Modellreihe legt jetzt noch eins drauf und ist bereits für weitere Zielgruppen gerüstet.

UTV mit sportlicher Note!

Segway hält uns erfolgreich bei Laune. Nachdem die ersten ATVs – Snarler – endlich bei den Händlern stehen, konnten wir jetzt das brandneue UTV Fugleman fahren. Ein Arbeitstier, ein Kumpel, aber vor allem ein Modell, welches den etablierten Modellen dieser Kategorie auf die Pelle rückt.

Junger Wilder für den Offroad-Nachwuchs

Polaris ergänzt sein Angebot für junge Gelände-Fans zum Modelljahr 2022 um den neuen RZR 200 mit elektronischer Kraftstoffeinspritzung (EFI).

Ab jetzt mit Kabine

KIOTI Produkt-Update 2022: Das neue K9-UTV mit geschlossener Kabine, generalüberholtem Interior und besserer Performance.

Eine unglaubliche technische Leistung

ATV fahren mit Elektroantrieb. Das ist schon seit einiger Zeit möglich, aber die Reichweite war bisher ein Problem. Mit dem REEQ wird in naher Zukunft ein neuer Akteur in den kommerziellen Markt eintreten. Der Prototyp des niederländischen Herstellers, der komplett in Handarbeit gefertigt wird, stand uns kürzlich für einen ersten Fahreindruck zur Verfügung. Erstaunliche Erkenntnisse erwarteten uns.

Die 3. Generation

Die deutsche Trike-Manufaktur rewaco stellt ein tolles Modell vor. Das neue PUR3 steht für pures Trike Erlebnis.

Stets unterwegs für die Kids

Die Quadkinder Rheinland/Niederrhein unterstützten die Selbsthilfegemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus NRW e.V. (SBHC-NRW e.V.).

Im Reich der Eisbären

Die kanadische Arktis mit dem ATV erkunden? Eigentlich wollte unser Autor Roland Marske hier mit dem Snowmobil unterwegs sein. Doch die Hudson Bay friert von Jahr zu Jahr später zu. Während die Eisbären sich hier sammeln um auf dem Packeis wieder Robben zu jagen, konnte er ihnen mit dem ATV ganz nah kommen. Viel zu nah.

Bulgarien – das unentdeckte Offroad-Paradies

Auch 2022 hat Eble 4×4 seine Balkan Offroad Tour im Programm. Darunter auch eine auf Geländefahren pur getrimmte Kompaktausgabe mit drei Fahrtagen die es in sich haben. Wir waren schon mal dabei.

Baja SSV Challenge Marokko 2021

Exklusiv für den deutschsprachigen Raum war unser Redakteur Martin Zink vergangenen Herbst in Marokko beim Start der neuen Veranstaltung „Baja SSV Marokko“ dabei. Wir zeigen euch was wir auf der Baja erlebten und wie diese ablief.

Tipps für Saubermänner und -Frauen

Das Wochenende war super. Man sieht’s der Maschine an. Schlamm und Dreck von oben bis unten, bis in die kleinsten Nischen. Die Pampe klebt! Ist teilweise auch noch angetrocknet. Wie kriegt man das bloß wieder sauber?

Weitere Themen:

Nicht nur für‘s Handgelenk

Früher gab es nur Armbanduhren. Zeit ablesen, vielleicht noch das Datum – fertig. Dann kamen Uhren mit immer mehr Funktionen, Zeit stoppen, zwei Zeitzonen und ähnliches. Heute können so genannte Smartwatches fast alles. Und jetzt gibt‘s Suunto 9.

Testbetrieb aufgenommen

ITP bietet ein breit gefächertes Reifenprogramm. Unter anderem spezielle Pneus für unsere sportlichen UTVs. Deutschland-Importeur ist die Carlstar Group, welche uns kurz vor Redaktionsschluss mit einem Satz der neuen Terra Hook versorgt hat. Wir sind schon ganz gespannt und freuen uns, in der nächsten Ausgabe schon mit einem Fahrtest wortwörtlich aus der Kurve zu kommen.

Keine Tasten, keine Modi, keine Probleme

Höchster technischer Standard, intuitive Bedienung, modernes Design – das ist das neue CS ONE. Der schwedische Weltmarktführer CTEK präsentiert ein adaptives Batterielade- und Wartungsgerät, dass anhand innovativer Technologie neue Maßstäbe setzt. Noch nie war das Laden von Batterien einfacher und sicherer als mit diesem neuen Gerät.

Im Oktober nach Köln

Corona machte im vergangenen Jahr auch vor der INTERMOT nicht Halt. So musste die Kölner Leitmesse ihre Pforten geschlossen halten, weil unter Pandemiebedingungen keine derartige Großveranstaltung sinnvoll umzusetzen war. In der Zwischenzeit hat Alexander Wolff die Position des Direktors der INTERMOT inne und kündigt für den kommenden Oktober eine Ausrichtung der Messe an. Vom 4. bis 9.10.2022 warten neben der reinen Ausstellung und Präsentation von Fahrzeugen und Zubehör auch wieder Themenwelten und Special-Events auf die Besuchenden.

ORTEMA – die Experten für Prävention & Protektion

Was zeichnet den perfekten Protektor aus? Ganz einfach: optimaler Schutz bei höchstem Tragekomfort. Anders ausgedrückt: Man(n) beziehungsweise Frau spürt ihn nicht. Diese maximale Herausforderung versuchen die Experten für Prävention & Protektion von ORTEMA bei jeder ihrer Produkte zu möglichst hundert Prozent umzusetzen.

GCC 2022 – Es geht los!

Es ist Zeit für gute Nachrichten. Nach einer Corona Zwangspause startet die Deutsche Cross Country Meisterschaft am 23. April 2022 in Triptis in das neue Rennjahr. Der GCC-Tourkalender für die Jubiläumssaison ist fast schon vollständig und die Cross Country Community kann damit schon mal die ersten fixen Wochenenden einplanen. Pünktlich am 1. Januar starten die Veranstalter mit den Einschreibungen in die Serie.

AEON jetzt bei AS-Schmitz

Der Automobilservice Schmitz hat sich inzwischen einen guten Namen in der Quad-Szene erarbeitet. Das liegt sicher auch an der Begeisterung des Firmenchefs für die Vierräder. Jetzt fiel die Entscheidung, die Fahrzeuge von Aeon mit ins Angebot aufzunehmen.

An drei Standorten

Marco Kehrt hat im vergangenen September in Enkenbach-Alsenborn ein neues Quadcenter eröffnet. Es ist bereits der dritte Standort der Firmengruppe. Marco ist nämlich ebenfalls Geschäftsführer der Kfz-Meisterbetrieb Diller GmbH in Kaiserslautern, eine Firma, die er im Mai 2019 übernommen hatte.

Yamaha: Neuer Online Outlet Store

Ausgewählte, ermäßigte Kleidung, Motorradbekleidung und Merchandise Artikel schnell und einfach online bestellen – das ist ab sofort möglich.

40-jähriges JAGD-&-HUND-Jubiläum verschoben

Die aktuellen Entwicklungen rund um die Coronapandemie veranlassen die Veranstalter von Europas größter Jagdmesse zu einer Verschiebung. Der neue Termin steht bereits fest: Das 40-jährige Jubiläum der JAGD & HUND findet vom 7. bis 12. Juni 2022 in der Messe Dortmund statt.

Volles Sortiment

Gegründet wurde die Firma P. Lindberg bereits 1855 in Dänemark. Damals standen der Verkauf und die Reparatur von Landmaschinen im Fokus. Heute präsentiert sich das Unternehmen international als Partner der Landwirtschaft in Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen. Ersatzteile, Verbrauchsgüter, Nutz- und Haustierbedarf, Fütterungseinrichtungen als auch alle anderen Bereiche von Haus, Hof und Garten sind im Sortiment zu finden. Und auch ATVs und UTVs.

All Seasons mit VBW

Die norddeutschen Reifenprofis haben einen neuen Allrounder im Angebot. Der OBOR Beast spricht die Straßenfahrer unter uns an und kann ganzjährig gefahren werden. Die Gummis sind in den Größen: 195/50-10, 225/40-10 und 255/40-10 sowie 25×8.00-12 und 25×10.00-12 erhältlich.

