Polaris ist Fahrzeugpartner von Battlefield 2042

Die Modelle von Polaris bereiten im realen Leben riesigen Fahrspaß und verrichten als zuverlässige Arbeitstiere einen tollen Job. Jetzt können sich auch PC- und Konsolen-Spieler von den Qualitäten der vielseitigen Fahrzeuge überzeugen.

In Battlefield 2042™ – der neuesten Auflage des Action-Spieleklassikers von EA® – fahren die Gamer mit dem Polaris SPORTSMAN durch schwieriges Gelände und erkunden die erstaunlich realistischen virtuellen Welten. Das robuste ATV bringt den Avatar schnell und zuverlässig zum nächsten Einsatzort und dient als flottes Fortbewegungsmittel für neue Abenteuer.

Möglich macht dies die in dieser Form bislang einzigartige Partnerschaft zwischen Polaris und dem Computer- und Videospielehersteller Electronic Arts® (EA®): Als offizieller Fahrzeugpartner von Battlefield 2042™ fährt Polaris im actionreichen Spiel prominent ins Rampenlicht. Der spannungsgeladene Trailer zum Release des ab sofort verfügbaren Spiels setzt den Polaris SPORTSMAN eindrucksvoll in Szene und verbindet dabei die virtuelle mit der realen Welt.

„Wir bei Polaris arbeiten jeden Tag mit großer Leidenschaft daran, vielseitige Fahrzeuge für unsere Kunden auf die Räder zu stellen, die ihnen sowohl im Job als auch in der Freizeit ganz neue Möglichkeiten eröffnen. Dank der Partnerschaft mit Battlefield 2042™ transferieren wir diese Leidenschaft nun auch in die virtuelle Welt. Das schafft ein faszinierendes Spielerlebnis und eröffnet den Gamern noch mehr Möglichkeiten“, betont Holly Spaeth, Direktorin Corporate Branding und Partnerships bei Polaris. „Im boomenden und sich rasch verändernden Gaming-Markt erreichen wir dank dieser Kooperation sowohl neue Zielgruppen als auch Menschen, die schon einen Polaris fahren.“ Was Polaris und EA® zusätzlich verbindet: Beide zählen in ihren Branchen zu den Top-Adressen und bewegen sich in boomenden Märkten. Sowohl für den Powersports-Sektor als auch in der Gaming-Industrie prognostizieren Experten für die kommenden Jahre anhaltendes Wachstum.

Weitere Informationen zu Battlefield 2042™ stehen auf der offiziellen Website zur Verfügung:

https://www.ea.com/de-de/games/battlefield/battlefield-2042

https://www.polarisgermany.de/