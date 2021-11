Versprechen gehalten

Wir zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht. So lautet das Versprechen der Quadkinder Rheinland / Niederrhein.

Dabei sind insbesondere die Kids gemeint, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die teils schwere Krankheiten durchmachen oder Handicaps aushalten müssen. Regelmäßig sind die Quad-, ATV-, UTV- und Buggy-Fahrer unterwegs, um mit den betroffenen Familien ein paar schöne Stunden zu verbringen und auch Mitfahrgelegenheiten auf den Vierrädern anzubieten. Für Viele ein Highlight und eine Abwechslung, etwa im Klinikalltag.

Die Helfer bringen auch stets gespendete Geschenke und „Goodies“ mit. Leider konnten sie im vergangenen Jahr wegen der Corona-Lage und den damit verbundenen Auflagen keine Veranstaltungen durchführen und auch auf keinen Festen dabei sein. Besuche in den Häusern waren ebenfalls schwierig bis unmöglich. „Wir haben aber trotzdem Spenden für die Einrichtungen gesammelt, die sich um kranke Kinder und Kinder mit Handicap kümmern“ erzählt Mitorganisator Thomas Endiger. So übergaben die Quadkinder an die Vorsitzende der Elterninitiative krebskranker Kinder Sankt Augustin e.V. (EKKK), Manuela Melz, mehrere Kartons mit den Spenden. Diese sind für Ihre „Silberinsel“ und die Station der Kinderklinik Sankt Augustin vorgesehen. Auch die Quadwelt hat ihre Kunden um eine Unterstützung des Mottos „Wir zaubern Kindern ein Lächeln ins Gesicht – Versprochen!“ gebeten. Dieser Bitte sind die Firmen MAXXIS und erneut die Firma BOHNENKAMP nachgekommen und haben eine Menge an Give Aways zur Verfügung gestellt. „Einen herzlichen Dank sagen wir allen Spendern, im Namen der Kinder und der EKKK“, sagte Thomas bei der Übergabe.